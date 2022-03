왼쪽부터 임정호 지점장(KB국민은행 명동역), 조영석 본부장(남대문종합금융센터 중앙1지역), 시니스트 김효상 대표이사, 시니스트 신경태 의장, 시니스트 이상돈 자문위원장이 고객중심의 혁신적인 디지털사업 공동추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다.

왼쪽부터 임정호 지점장(KB국민은행 명동역), 조영석 본부장(남대문종합금융센터 중앙1지역), 시니스트 김효상 대표이사, 시니스트 신경태 의장, 시니스트 이상돈 자문위원장이 고객중심의 혁신적인 디지털사업 공동추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다.

㈜시니스트가 KB국민은행과 '고객 중심의 혁신적인 디지털사업 공동추진을 위한 업무제휴협약식'을 2월 24일 체결했다.



시니스트와 KB국민은행은 이번 업무협약을 계기로 글로벌 디지털 금융으로 활용할 수 있는 다양한 혁신적인 비즈니스 모델(BM)을 발굴하기로 합의하였다.



두 회사의 기술력과 고객풀을 기반으로 핀테크, 빅데이터, 간편결제서비스 등 디지털사업을 공동 추진한다.



시니스트는 어댑터토큰(ADP) 및 어댑터(Adappter) 프로젝트의 운영 및 개발사로 글로벌 '블록체인 콘텐츠 리워드 플랫폼'을 핵심 기반 기술로 하여, 블록체인(BlockChain), 케이팝(K-Pop), 한류(K-Wave), 모바일 게임(Game), 스포츠(Sports), 뷰티(Beauty), 핀테크(FinTech), NFT(Non-Fungible Token), P2E(Play to Earn), R2E(Read to Earn), T2E(Time to Earn) 등 다양하게 '어댑터 블록체인 생태계'를 확장시켜 나가고 있다.



2019년 삼성 공식 에코-콘텐츠(Eco-Contents) 파트너십 계약을 통해 '삼성 블록체인 월랫(Wallet)' 디앱(DApp)에 탑재되어 2020년 12월부터 현재까지 구글플레이스토어 '뉴스/잡지' 부문에서 최고 매출 1위를 유지하고 있다.



2021년 10월에 런칭한 K-Pop 한류 플랫폼인 '포도알(Podoal)'은 서비스한 지 불과 2~3개월만에 '엔터테인먼트' 부문에서 앱스토어 인기차트 1위, 구글플레이스토어에서는 9위를 달성하는 등 좋은 성과를 거두고 있는 중이다.



또한 지난해 12월에 인도네시아 자카르타 현지에 현지 법인인 '시니스트 인도네시아(PT SINEST INDONESIA INTERNATIONAL)'를 설립하여 동남아 업체로부터 다양한 사업 제휴 제안 및 투자 제안을 받고 있는 중이기도 하다.



신경태 ㈜시니스트 의장은 "'어댑터 블록체인 생태계'는 무한한 가능성을 갖고 있다. 현재 성장일로에 있다. 이번 KB국민은행과의 업무협약은 어댑터 생태계를 콘텐츠 리워드 중심에서 핀테크(Fintech) 비즈니스로 확대한 계기가 될 것이다"고 말했다.



이어 "이번 협약을 통한 양사의 공동 비즈니스 이용 고객에 대한 우대 정책을 활성화시킬 것이며, 글로벌 진출을 통해 '어댑터 블록체인 생태계'를 더욱 확장시켜 나갈 것"이라고 밝혔다.

박명기 한경닷컴 게임톡 기자