임혜숙 과기장관, MWC 2022서 과학기술·ICT 외교 추진

모바일 미래전망 세션서 기조연설…GSMA와 메타버스 업무협약과학기술정보통신부(과기정통부)는 임혜숙 장관이 28일 스페인 바르셀로나에서 개막하는 세계 최대 모바일 전시회 '국제 모바일 기술박람회(Mobile World Congress·MWC) 2022'에 참석한다고 25일 밝혔다.임 장관은 3월 1일 장관 프로그램(Ministrial Programme)에 참석해 '모바일 부문의 미래전망(What's next for the Mobile Sector)'을 주제로 열리는 세션에서 기조연설을 할 계획이다.또한 삼성전자, SK텔레콤, KT, 퀄컴, 노키아 등 주요 기업을 방문해 모바일 산업 동향과 트렌드를 파악하고 스타트업·중소기업으로 구성된 한국관을 찾아 참가 기업들을 격려할 예정이다.3월 2일에는 MWC를 주최하는 세계이동통신사업자협회(GSMA)와 메타버스 분야 협력을 위한 업무협약를 체결한다.아울러 미국 연방통신위원회(FCC) 위원장, 핀란드 교통통신부 장관, 인도네시아 정보통신부 장관, 세계은행 부총재 등과 만나 5G, 메타버스, 인공지능 등 과학기술 및 정보통신기술(ICT) 분야 협력에 대해 논의한다.MWC는 올해 35회째 개최되는 행사로, GSMA 주관으로 2월 28일부터 3월 3일까지 스페인 바르셀로나에서 개최된다.MWC는 이번 행사에 183개국 1천500개 기업이 참가할 것으로 예상했다./연합뉴스