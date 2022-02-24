'배틀그라운드 모바일', 인기 애니 '주술회전'과 콜라보한다

크래프톤(대표김창한)의'배틀그라운드 모바일'이일본의아쿠타미게게작가의초능력액션애니메이션'주술회전'과컬래버레이션콘텐츠를선보인다고24일밝혔다.
우선, '주술회전'주요등장인물스킨과주술회전컨셉의버디,차량스킨,총기스킨,참등을획득할수있는'주술회전상자'가판매된다. 3월14일까지상자를구입하면'주술회전'의주인공인'이타도리유지'외에도세계관최강자로알려진'고죠사토루', '후시구로메구미'와'쿠기사키노바라'의스킨과다양한아이템을획득할수있다.
'주술회전테마모드'는2월24일(목)부터3월15일까지'배틀그라운드 모바일'에란겔과리빅맵에서만나볼수있다.해당모드에입장하면,에란겔시작섬에서네명의'주술회전'등장인물들과만나고인사도나눌수있다.이번모드의색다른재미중하나는맵내에숨겨져있는'봉인된보물상자'를찾는것이다.보물상자가숨겨진지역에대한단서는CYCLE기록탭에서획득가능하다. '봉인된보물상자'에는다양한전투아이템과'주술회전'의특급주물이자만화내주인공을강력하게만든'스쿠나손가락'을획득할수있다. '스쿠나손가락'은배틀포인트등의보상으로교환가능하며,일정수이상'스쿠나손가락'을획득하면특수업적을달성하게된다.
또한'주술회전테마모드'가진행되는에란겔,리빅맵에서획득가능한해골수류탄을던지면보스(Boss)가소환된다.보스를처치할경우,여러가지고급전투아이템을획득할수있다.
2월24일부터3월6일까지주술회전컬래버레이션을기념해이벤트도진행한다.이기간동안매일'주술회전테마모드'를1회플레이하면배틀로얄상자교환권조각1개를획득할수있다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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