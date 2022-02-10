크래프톤, 2021년 매출 1조8863억원…해외 비중 94%

크래프톤(대표김창한)이10일, 2021년연간실적과4분기실적을잠정공시했다.
크래프톤의2021년한해매출액은한국채택국제회계기준(K-IFRS)을적용한연결재무제표기준으로1조8,863억원,영업이익6,396억원당기순이익5,199억원으로,전년대비13%성장한역대최대매출액을달성했다.연간해외매출비중은94%를달성하며글로벌게임사로서의영향력을강화했다.대주주보유주식의무상증여비용중609억원은회사의지출비용이아니지만회계상비용으로2021년에반영되었고,이를감안하면2년연속7,000억원대영업이익을달성했다. 2021년4분기매출액은4,440억원,영업이익430억원,당기순이익62억원을기록해,전년동기대비26%성장세를보였다.
'PUBG:배틀그라운드'를중심으로PC,모바일부문에서견조한성장세를보였다. PC게임의4분기매출액은1,149억원,연간매출액3,990억원을기록했다. 4분기에'배틀그라운드'의무료서비스전환을준비했으며,지속가능한라이브서비스구조를확립했다.또한다양한유료화상품군개발을통해PC인게임ARPU(가입자당평균매출)도전년전체와대비해4배이상상승하며큰폭의매출성장을견인했다.모바일분야는4분기3,037억원,연간매출1조4,172억원을기록하며모바일게임부문역대최대매출을경신했다. 4분기는'배틀그라운드모바일'의매출상승과'배틀그라운드모바일인도'의성장,'뉴스테이트모바일'의출시가매출확대에기여했다.
4분기영업비용은전분기대비744억원증가한4,010억원, 2021년연간영업비용은전년대비3,501억원증가한1조2,467억원을기록했다.마케팅비용증가,계절적비수기영향,일회성주식보상비용발생등으로영업비용이일부증가했다. 4분기영업이익은430억원,영업이익률은9.7%,연간영업이익은6,396억원,영업이익률은34%를달성했다.
크래프톤은실적발표와함께, 2022년▲게임역량강화▲적극적인신사업추진▲다양한시도세가지영역에집중할것이라고강조했다.먼저게임퍼블리싱역량을강화하고운영효율화를통해경쟁우위를굳히는것은물론,신작출시로게이머를공략한다.지난해인수한언노운월즈의신작'프로젝트M'이연내얼리액세스(PC)를목표로준비중이며,하반기는스트라이킹디스턴스스튜디오의'칼리스토프로토콜'을출시할계획이다.'프로젝트M'은사이파이(Sci-fi)세계관을배경으로한턴제전략게임으로지금껏없었던재미를선사하고,'칼리스토프로토콜'은극한의공포경험과차별화된액션매커니즘을제공할것이다.이외에도드림모션의'로드투발러:엠파이어스(Road to Valor: Empires)',라이징윙스의'디펜스더비(Defense Derby)'등모바일게임도출시를기다리고있다.
크래프톤김창한대표는"새로운제작프로그램인'더포텐셜(The Potential)프로그램'을도입하고,딥러닝,웹3.0, NFT, VR등신사업에도적극도전할것"이라고말했다."딥러닝의경우, 2022년말정식서비스를목표로,보이스AI를활용한텍스트기반의오디오편집툴을제공하는오디오콘텐츠UGC(User Generated Contents)플랫폼을개발중"이라며,"언리얼엔진기반콘텐츠제작툴로높은수준의메타버스도구현할것"이라고밝혔다.아울러네이버제트및제페토와의신규웹3.0및NFT사업협력을위한업무협약(MOU)을체결하고,'이용자창작기반NFT메타버스플랫폼'을구축및운영하는프로젝트를추진할것이라고소개했다.김창한대표는"NFT기반의크리에이터경제를활성화하는동시에네이버제트등경쟁력있는파트너와협업을통해궁극적으로C2E(Create to Earn)생태계육성을위한기술개발에집중할것"이라고강조했다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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