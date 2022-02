삼성의 애플 조롱?…갤S22 언팩서 물세례 받은 매킨토시경

'더 배트맨' 트레일러 등 콜라보 '풍성'…BTS가 행사 '대미'삼성전자가 갤럭시S22를 공개하는 자리에서 애플을 조롱한 듯한 넷플릭스와의 협업 영상을 선보여 눈길을 끌었다.삼성전자는 10일 온라인으로 연 '갤럭시 언팩 2022' 행사에서 넷플릭스 오리지널 드라마 '브리저튼'을 패러디한 영상을 공개했다.넷플릭스는 2020년부터 삼성전자와 협력하고 있으며, 영미권에서 인기를 끌고 있는 브리저튼은 3월 25일 '시즌 2' 공개를 앞두고 있다.브리저튼 출연 배우들이 등장한 이번 영상은 드라마 속 여왕 캐릭터에게 여러 발명가가 선물을 바치는 내용으로 구성됐다.영상 시작과 함께 매킨토시 경이 여왕에게 우의를 바치지만, 여왕이 이를 마음에 들지 않아 하자 매킨토시 경은 물세례를 맞는다.실제 역사 속에 우의를 개발한 스코틀랜드 발명가 매킨토시가 존재하지만, 1984년 공개된 매킨토시 컴퓨터와 이름이 같아 애플을 떠올리게 했다.마침 다음에 등장한 트라이스타(tri-star) 경은 삼성의 한자 뜻인 '3개의 별'과 같은 뜻으로 해석되는 이름이었다.트라이스타 경은 갤럭시S22를 선보여 여왕의 마음을 사로잡았다.삼성전자 측은 "넷플릭스와의 파트너십을 활용해 행사의 흥미와 집중도를 올렸다"며 "넷플릭스는 새로운 드라마 마케팅 채널로 삼성 갤럭시 언팩을 활용한 것"이라고 설명했다.삼성전자는 이날 행사에서 '개방과 협력'이라는 키워드 아래 넷플릭스 외에도 스냅챗, 인스타그램, 틱톡, 유튜브, 워너브라더스, 마이크로소프트 등 다양한 IT 기업과의 협업 사례를 소개했다.갤럭시탭 S8을 소개하는 장면에는 3월 개봉하는 워너브라더스의 '더 배트맨'의 트레일러 영상이 등장하기도 했다.언팩 행사의 대미는 BTS가 등장하는 영상이 장식했다.BTS 멤버들은 영어로 한 음절씩 적은 종이를 한 장씩 떨어뜨리는 방식으로 지속가능한 미래를 위해 힘을 합치자는 메시지를 전달했다.이들은 '행동하면 작은 물결도 큰 파도로 바꿀 수 있다(actions can turn a ripple into a new wave)', '더 나은 미래를 위해 함께 노력하자(let's work together for a better future)'고 호소했다./연합뉴스