인플루언서 128명 출전하는 '배틀그라운드' 대회 열린다

크래프톤(대표김창한)이인텔,하이닉스,여기어때와함께PUBG:배틀그라운드(이하,배틀그라운드)대회'킴성태2022코드컵(KODCUP):깐부전쟁'을진행한다.
'코드컵'은아프리카TV인기BJ킴성태가주최해온배틀그라운드대회다.올해는배틀그라운드무료플레이서비스전환과설연휴를기념해새로운모습으로다양한볼거리를제공할예정이다.인텔,하이닉스,여기어때가스폰서십으로참여해대회운영을지원한다.
대회는2월5일과6일양일간진행되며,다양한분야의인플루언서128명이총상금7천만원을두고치열한경쟁을펼칠예정이다.대회개최경험이많은배틀그라운드BJ들과시청자들의의견을통해선발된인플루언서들이참여한다.
2월3일-4일에스크럼경기가, 2월5일-6일에본대회가진행된다. 8명이한팀을이뤄총16개팀이참여하는데,각팀은4인의상위티어플레이어와4인의하위티어플레이어들이'깐부'라는이름으로한팀을이룬다.대회첫째날인2월5일은각팀의상위티어선수들이,둘째날인2월6일에는각팀의하위티어선수들이4매치씩경기를진행한다.
대회룰은AKL룰을따라1-10들까지차등분배되는매치등수포인트와킬포인트(1킬당1포인트)를합산하는방식이다. 1-2세트와3-4세트를나눠각각매치등수포인트를분배하며,대회최종순위는상,하위티어의모든경기결과를더해결정한다.
코드컵의모든경기는샌드박스아프리카공식채널 및인플루언서개인채널등을통해시청할수있다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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