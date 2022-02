글로벌 게임잼 GGJ X SMC Seoul, 성황리 종료

국내외 게임잼 호스팅 및 네트워킹을 주최하는 팀SMC는 지난2022년1월21일부터23일 동안 온라인으로 진행된 글로벌 게임잼 스팟 중 하나인GGJ x SMC Seoul에서의 게임잼을 성공적으로 마무리하였다.



이어서1월29일 오후12시부터8시까지 강남구 선릉에 위치한 복합 문화 공간 잼라운지에서 게임잼에 참여했던 팀들이 제작한 게임을 체험해볼 수 있는 오프라인 시연회를 주최했다.본 시연회는 방역수칙을 준수하고,감염확산 저지를 위해 백신2차 접종자들 대상으로 진행되었다.



이날GGJ x SMC스팟에서 제작된 게임들 중'PickaBoom', 'Neumorphism Puzzle', 'OFF/ON', '브라운 타이쿤!', '수와 설', '퇴근길 고양이', 'YES / NO Machine', 'Android VS Androids', 'Light way'등 총9개의 게임을 선보였다.



또한 이번 행사에는 동시간에 진행된 국내의 다른 글로벌 게임잼 스팟의 참여자들을 초청하여'GGJ 2022우당탕탕'스팟의'Geomdaeng:Lampblack',보드게임 게임잼 스팟인'GGJ 2022 Seoul for hands'에서 만든'Outside in'도 함께 시연되었다. GGJ x SMC를 비롯한 두 스팟의 참여자들은 이번 행사를 통해 서로의 결과물을 공유하고,본 글로벌 게임잼의 주제였던'Duality(이중성)'에 대한 해석과 접근에 대하여 교류할 수 있는 시간을 가졌다.



이날 초대된 글로벌 게임잼 한국 지부 담당자이자'GGJ 2022 Seoul for hands' 스팟의 호스트인 박선용씨는"다른 게임잼 스팟의 참여자들을 만나볼 수 있어서 좋은 시간이였다"라고 소감을 밝혔으며"이후 행사에서는 한국 스팟 운영자들이 모두 힘을 모아볼 수 있었으면 좋겠다"라는 의견도 함께 내비쳤다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자