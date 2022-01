한국 드라마 시리즈 '지금 우리 학교는'이 하루만에 전 세계 1위에 올랐다. 사진=넷플릭스

넷플릭스(Netflix) 한국 오리지널 시리즈 '지금 우리 학교는'(All of Us Are Dead)이 공개 하루 만에 전 세계 1위를 차지했다.



1월 30일 온라인 콘텐츠 서비스 순위 집계 사이트 플릭스 패트롤에 따르면 '지금 우리 학교는'은 전날 기준으로 넷플릭스 TV 프로그램 부문 전 세계 톱(TOP)10에서 1위에 올랐다.



한국 시리즈로 '오징어 게임', '지옥', '아케인'에 이어 4번째로 월드 랭킹 정상에 오른 작품이 됐다.



국가별로는 한국을 포함해 독일, 프랑스, 터키, 브라질, 사우디아라비아 등 25개국에서 1위, 호주 벨기에 체코 인도 등 20개국에서 2위를 각각 차지했다.



작품에 대해서도 긍정적인 반응이 이어지고 있다. 세계적인 영화 평점 사이트 로튼토마토에서는 신선도 지수 100%를 기록했고, IMDB(인터넷영화데이터베이스)는 10점 만점에 8.2점을 줬다.



지난 28일 공개된 '지금 우리 학교는'은 동명 인기 웹툰을 원작(작가 주동근)으로 한 작품이다. 좀비 바이러스가 퍼진 학교에서 살아남기 위해 사투를 벌이는 학생들의 이야기를 담았다.

지금우리학교는 캐릭터 포스터. 사진=넷플릭스

학교가 배경이고 10대 학생들이 주인공으로 100% 하이틴 K 좀비 서바이벌 작품이다. 박지후, 윤찬영, 조이현, 로몬, 유인수, 이유미, 임재혁 등 탄탄한 연기력을 가진 신인 배우들이 개성 넘치는 10대 학생 캐릭터로 분해 열연했다.



'다모', '베토벤 바이러스', 영화 '완벽한 타인'의 이재규 감독과 드라마 '추노', '루카: 더 비기닝', 영화 '해적' 시리즈의 천성일 작가가 의기투합했다.



이재규 감독은 "성숙하지 않은 아이들이 있는 학교라는 공간, 그곳에서 벌어지는 이야기가 일반적인 좀비물과 다를 수 있겠다는 생각이 들었다"고 말한 바 있다.

박명기 한경닷컴 게임톡 기자