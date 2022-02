핑크빛S·각진 큐브…'언팩 초대장' 열면 갤럭시S22 보인다 [영상]

설 지나면 갤럭시S22 언팩

10일 오전 0시 예정



핑크로즈 색상, 갤럭시노트 통합 등

초대장에 숨겨진 관전포인트

초대장에 그려진 핑크빛S와 큐브...어떤 뜻일까

영상=삼성전자 유튜브 채널

또 다른 티저...카메라 기능 강화 예고?

삼성전자가 갤럭시S22 언팩(제품 공개) 행사를 앞두고 초대장과 티저 영상을 공개했다. 언팩은 갤럭시 유저들이 손꼽아 기다리는 축제 같은 행사인 만큼, 삼성전자가 공개한 영상과 사진에도 유저들을 즐겁게 해줄 갤럭시S22 시리즈 언팩의 관전 포인트들이 숨겨져있다.2일 업계에 따르면 삼성전자는 '삼성 갤럭시 언팩 2022' 초대장을 발송, 오는 10일 0시에 온라인을 통해 갤럭시S22 시리즈를 공개할 전망이다.우선 처음 공개된 티저 영상에서는 두 종류의 스마트폰이 바다를 휘저으며 합쳐진다. 이를 두고 일각에서는 삼성전자가 갤럭시S 시리즈와 갤럭시노트 시리즈의 통합을 상징했다고 보고 있다. 두 스마트폰 중 하나가 각진 모양인데, 이는 갤럭시노트의 대표적인 디자인이기 때문이다.노태문 삼성전자 MX사업부장(사장)도 다음달 갤럭시S22 언팩을 앞두고 '갤럭시노트 팬'을 직접 언급하며 그들의 기대에 부응하겠다는 취지의 말을 내놨다. 이를 근거로 갤럭시노트 시리즈와 갤럭시S22가 통합된다는 전망이 기정사실화된 분위기다.업계는 갤럭시S 시리즈의 최상위 모델인 '갤럭시S22 울트라'가 갤럭시S 시리즈와 갤럭시노트의 통합 버전이 될 것으로 예상하고 있다. 갤럭시S22 울트라 모양이 각질 것으로 예상되는 데다, S펜이 내장될 슬롯이 탑재될 것으로 전망되기 때문이다. 당초 갤럭시S22 울트라의 이름이 갤럭시S22 노트가 될 것이란 추측도 있었다.글로벌 미디어를 대상으로 보낸 초대장에서도 갤럭시S 시리즈와 노트의 통합을 암시하는 듯한 사인이 숨겨져 있는 것으로 보인다.우선 각진 튜브안에 있는 S가 갤럭시노트와 갤럭시S 시리즈의 통합을 의미한다는 해석이 있다. 각진 모양이 갤럭시노트를 닮아 있기 때문이다.또 큐브 안에 있는 알파벳 S가 핑크빛인데, 이는 갤럭시S 시리즈에 새롭게 추가될 핑크 로즈 색상을 뜻한다는 분석도 나온다. 핑크로즈 색상은 갤럭시S22 울트라에 탑재될 가능성이 높게 점쳐진다.초대장 영상 길이 또한 특별한 의미가 있다는 분석도 제기됐다. 초대장 영상 길이가 4.22초인데, 이는 갤럭시S22가 4가지 색상으로 출시될 것이란 의미를 함축했다는 추측이다. 업계는 갤럭시S22가 핑크골드, 블랙, 그린, 화이트 4가지 색상으로 출시될 것으로 보고 있다.초대장 영상 말미에 '역대급 기준'(The Epic Standard)이라는 글씨가 영상 하단에 손 글씨로 적히는데, 이는 '갤럭시S22 울트라'라는 이름으로 통합되는 갤럭시노트 시리즈의 'S펜'을 의미한다는 얘기도 나온다.삼성전자가 공개한 두 번째 티저 또한 많은 내용을 담고 있다는 분석이다. 티저 영상 처음 부분에 어두운 터널 속으로 들어가면서 갤럭시S22의 카메라 눈이 선명하게 보이는 부분이 나오는데, 이는 갤럭시S22 울트라에 탑재될 '슈퍼 클리어 렌즈'를 표현했다는 해석이다.정보기술(IT) 팁스터를 중심으로 제기된 갤럭시S22 울트라 스펙에 따르면 갤럭시S22 울트라의 후면 카메라 중 1억800만 화소 광각 메인 카메라에는 슈퍼 클리어 렌즈가 탑재될 전망이다.업계는 갤럭시S22 울트라에 탑재되는 슈퍼 클리어 렌즈가 어두운 곳에서 스마트폰 카메라로 촬영했을 때 뿌옇게 반사되는 현상을 잡아줄 것으로 기대되고 있다. IT 전문 매체 폰아레나는 "삼성전자의 갤럭시S22 울트라의 슈퍼 클리어 렌즈가 표준이 돼 문제 해결을 선도하기를 바란다"고 보도한 바 있다.이 밖에 두 번째 티저 말미에 터널 바깥으로 나오면서 야경이 환하게 밝혀지며 '밤을 헤쳐 나아가라(Break through the night), 빛의 규칙을 무너뜨려라(Break the rules of light)'라는 문구가 등장하는 데, 이는 야간 촬영 성능 향상을 의미한다는 해석이 지배적이다.앞서 노 MX사업부장(사장)도 "사용자들은 야간에도 밝고 선명한 사진과 영상을 자신 있게 촬영할 수 있으며, 강력한 배터리와 실행 속도, 유용한 기능들을 마음껏 즐길 수 있게 될 것"이라고 강조한 바 있다.최수진 한경닷컴 기자 naive@hankyung.com