위메이드, 스톰게임즈 'Four Gods' 위믹스 플랫폼 온보딩

위메이드(대표 장현국)가 스톰게임즈(대표 정만수)의 MMORPG 'Four Gods'를 위믹스 플랫폼에 온보딩하기로 했다고 24일 밝혔다.



스톰게임즈는 위메이드의 '미르의 전설2' '미르의 전설3' 등을 개발한 멤버들이 2015년에 창립한 회사로, 2020년에는 대표작 '더 파인더'를 오픈했다.



온보딩 계약을 한 'Four Gods'에서는 MMO(대규모 다중 사용자) 오픈 필드와 ARPG(액션RPG) 스테이지를 모두 경험할 수 있다. 캐릭터는 탱커, 근접 딜러, 원거리 딜러, 힐러 등 역할 분담이 확실해서 이용자들은 협력해서 게임을 즐길 수 있다.



스톰게임즈 정만수 대표는 "블록체인 플랫폼 선두 주자인 위메이드와 계약을 체결하게 되어 감회가 남다르다"며 "스톰게임즈의 개발, 서비스 노하우를 최대한 살려, 글로벌 이용자들에게 즐거운 환경을 제공할 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.



장현국 위메이드 대표는 "위믹스는 어떤 장르의 게임이라도 바로 블록체인 게임으로 전환할 수 있는 유일한 플랫폼"이라며 "스톰게임즈의 'Four Gods'가 글로벌 블록체인 P&E 게임 시장에서 우위를 선점할 수 있도록 협력할 것"이라고 말했다.



백민재 한경닷컴 게임톡 기자