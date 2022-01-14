'배틀그라운드: 뉴스테이트', 빠른 모드 '익스트림 BR' 추가

크래프톤(대표이사김창한)의펍지스튜디오가모바일배틀로얄신작'배틀그라운드:뉴스테이트(NEW STATE)'의1월대규모업데이트를진행했다.
업데이트에서글로벌플레이어의이목을집중시킬콘텐츠는▲배틀그라운드:뉴스테이트만의배틀로얄게임성을빠르고박진감있게즐길수있는신규모드'익스트림BR(배틀로얄)'과▲첫 정규시즌의개막,▲총기 등 신규 피처 및 ▲Bugatti Rimac컬래버레이션 아이템이다.
신규모드'익스트림BR'은배틀그라운드:뉴스테이트의맵'트로이'를기반으로빠르게진행되는패스트페이스(Fast-pace)배틀로얄이다.기존8kmX8km사이즈의 맵보다 대폭 좁아진 안전지역에64명의플레이어가권총,연막탄,일정량의드론크레딧(드론상점호출가능한크레딧)을장착하고게임을시작하며,시작과동시두개의보급박스가드랍되는등초반부터짜릿하고긴장감넘치는플레이가가능하다.
14일 개막한정규시즌'시즌1'은두달간의프리시즌종료후열린첫정규시즌이다.브론즈부터컨쿼러까지8개의티어로구성됐다.경쟁을통해티어를올려업적과명예를드높일수있을뿐만아니라치킨메달,무기스킨등다양한티어보상을획득할수있다. '시즌1'은두달간진행될예정이다.
새로운피처및기능이마련됐다.신규총기로PUBG:배틀그라운드에서선보인바있는보급무기인P90(5.7mm)가추가됐다. DP-28과Beryl M762전용커스터마이징기능추가와함께총기커스터마이징기능도확장돼총기활용의범위를넓혔다.또한,플레이양상에변화를줄수있는새로운액션'구르기낙법'이추가됐다.높은지형이나차량에서낙하시받는피해를감소시킬수있다.
서바이버패스도업데이트됐다. '서바이버패스vol3'는배틀그라운드:뉴스테이트세계관의팩션(집단)중하나인GLC(Great Lakes Coalition)의단원'벤브라운'을중심으로스토리가펼쳐진다.미션달성을통해배틀그라운드세계관을더깊이알아보는재미는물론다양한보상과아이템을획득할수있다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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