무료 '배틀그라운드', 동시접속자 66만명…종전 대비 2배 증가

크래프톤(대표김창한)의'PUBG:배틀그라운드(PUBG: BATTLEGROUNDS,이하배틀그라운드)'가무료플레이서비스시작이후동시접속자가2배이상증가하는등좋은반응을이어가고있다.
크래프톤은12일'배틀그라운드'를무료플레이서비스로전환하고,전세계모든이용자에게PC와콘솔을포함한전플랫폼에서무료로제공하고있다.
'배틀그라운드'는무료서비스시작첫날글로벌게임유통플랫폼스팀(Steam)의'가장플레이어수가많은게임'실시간랭킹에서1위를기록했다.무료플레이서비스를통해게임에대한진입장벽을낮추고플레이경험을강화한덕분에전세계이용자들의관심이높아졌다.최대접속자수는66만명을기록했다.무료전환전보다2배증가한수치다.이용자수가급증하면서게임로비접속시지연이일어나는해프닝이발생하기도했지만빠르게개선됐다.
크래프톤은"모두를위한배틀그라운드(BATTLEGROUNDS FOR ALL)'라는무료플레이서비스전환취지에맞게다양한이용자층이배틀그라운드에접속하면서스팀랭킹1위를기록하게됐다"며, "배틀그라운드가국내게임으로서구권을포함한전세계이용자들에게사랑받는유일무이한게임이라는타이틀을갖고있는데,이번무료화정책을통해IP파워를그이상으로더욱확대해나갈수있을것을기대한다"고말했다.
크래프톤은'배틀그라운드'의지속적인콘텐츠업데이트와이벤트등을통해기존및신규이용자들의게임플레이경험을강화해나갈예정이다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지