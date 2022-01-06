'배틀그라운드 뉴스테이트', 전기 하이퍼카 리막 네베라와 협업

크래프톤(대표이사김창한)은'배틀그라운드:뉴스테이트(NEW STATE)'가새롭게부상하고있는자동차테크기업Bugatti Rimac과함께최고속도를자랑하는전기하이퍼카Rimac Nevera를첫컬래버레이션콘텐츠로선보일예정이라고6일밝혔다.
이번컬래버레이션콘텐츠로게임에등장하는Rimac Nevera는Rimac팀이크로아티아에서자체적으로디자인,엔지니어링하고수작업하여직접제작하는자동차다.크로아티아의탁트인바닷가에서생기는자연의힘을반영하고자상상을초월할정도로빠르고강력한폭풍을뜻하는nevera라는이름을명명했으며,이름처럼다른어떤것과비교할수없는강력한파워를자랑한다. 0.4킬로미터를8.582초에도달할수있는1,914마력,최고속도412km/h의성능을갖춘전기하이퍼카로, F1자동차보다빠르지만운전하기쉬운것이특징이다.
전기하이퍼카Rimac Nevera는1월업데이트후트로이맵에서만나볼수있다.한정판Rimac상자아이템도함께출시된다.네베라블루,건파우더그레이,프리즘글로우,선버스트레드,루미어스골드등5가지색상의자동차스킨과다양한커스텀에디션아이템으로구성될예정이다.
배틀그라운드:뉴스테이트의박민규총괄프로듀서는"배틀그라운드:뉴스테이트의첫컬래버레이션이자2022년첫시작을세계에서가장상징적인자동차브랜드Bugatti Rimac과함께하게되어많은기대를하고있다"며, "Rimac Nevera를게임에서운전해볼수있는이번컬래버레이션은팬들에게강렬하고재미있는신선한경험을선사할것"이라고말했다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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