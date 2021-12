'카트라이더: 드리프트' 뮤직비디오 공개…음원 강자 오마이걸 참여

라인프렌즈(LINE FRIENDS)가 걸그룹 오마이걸(OH MY GIRL)과 함께한 넥슨의 기대작 '카트라이더:드리프트'의 두 번째 뮤직비디오 'Say it to me(세이 잇 투미)'를공개했다.



라인프렌즈가 직접 기획프로듀싱한뮤직비디오 'Say it to me'는카트라이더의 걸파워 캐릭터3인방 '디지니(DIZ)','마리드(MARID)','크리스(KRIS)'를 이전에는 만나볼 수 없던 새로운 매력과 개성을 가진 걸그룹으로 재해석,깜짝 변신한 모습을 감각적으로 담았다.



라인프렌즈는 이번 뮤직비디오를 통해 평소 조심스러운 성격 때문에 감속과 코너링을 중요시하는 디지니,넘치는 자신감만큼 파워 라이더인 마리드,다혈질 악당이지만 똘똘한 레이싱을 펼치는 크리스 등 카트라이더 게임 속 캐릭터로 익숙했던 이들을MZ세대 감성에 맞게 각자의 매력을 당당하게 표현하는 색다른 모습의 '걸크러시' 캐릭터로 재해석했다.



뮤직비디오의 음원은 걸그룹으로 변신한 캐릭터들의 솔직 당당 걸크러시 매력이 담긴 가사와 오마이걸의 멤버 효정,유아,지호의 매력만점 보이스가 만나 강한 중독성을 불러일으킨다.



이번 협업은 라인프렌즈가 카트라이더의 글로벌IP비즈니스를 위해 넥슨과 체결한 전략적 파트너십의 일환이다.지난달NCT 127과 함께 '열혈 소년' 캐릭터 '다오(DAO)'의 뮤직비디오 'FREEZE(프리즈)'를 공개한 이후,라인프렌즈는 디지니,배찌 등 총6명이 레이서가 되기 전 스토리를 담은 애니메이션 시리즈 '스타팅 라인(STARTING LINE)'까지 선보이고 있다.이처럼 라인프렌즈는 각 카트라이더 캐릭터들의 개성은 물론 촘촘한 관계도 설정,모든 캐릭터가 '레전드컵 그랑프리'에서 한 데 모이는 완성도 높은 스토리의 애니메이션과 새로운 뮤직비디오를 지속 공개하며 뜨거운 관심을 받고 있다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자