권은비-로켓펀치 쥬리, '에픽세븐' OST 불렀다

스마일게이트 메가포트(대표 장인아)가 서비스하고 슈퍼크리에이티브(김형석,강기현 공동대표)가 개발한 글로벌 히트 모바일RPG'에픽세븐'이 다양한 뮤지션들과협업한'OST프로젝트'의 첫번째 곡 'I'll be your Energy'를 공식 유튜브를 통해 공개했다고28일밝혔다.



'I'll be your Energy'는 아이즈원 멤버로 많은 사랑을 받아온 솔로 가수 '권은비'와 로켓펀치의 '쥬리'가 메인 보컬을 맡았으며 빠르고 경쾌한 멜로디가 특징이다.곡의 전반적인 컨셉은 '에픽세븐'의 첫번째 이니셜인 'E'에서 영감을 받은 '에너제틱(Energetic)'이다.메인 보컬의 맑고 청량한 음색과 '당신에게 힘을 주겠다'는 가사가 만나 시너지를 더했다.스마일게이트 메가포트는 한국어 버전 뿐만 아니라 글로벌 이용자들을 위한 영어 가사 버전 및 영어 가이드 음원도 추가로 공개할 방침이다.



이날은 노래 가창 영상뿐만 아니라 권은비와 쥬리의 녹음 메이킹 영상과 인터뷰 영상도 함께 공개되어 눈길을 끌었다.해당 영상에서는 두 가수의 톡톡 튀는 매력을 느낄 수 있는 녹음 비하인드 스토리를 확인할 수 있으며 '에픽세븐'과OST프로젝트에 대한 다양한 이야기도 들어볼 수 있다.



스마일게이트 메가포트는 금일 공개된 영상 외에도 '에픽세븐' 성우들이 참여한 'I'll be your Energy' 커버곡 영상을 금주중 추가로 공개할 예정이다.커버곡에는 영웅 '메이드 클로에'를 연기한 이유리 성우와 '뮤즈 리마'를 연기한 이새아 성우가 참여한다.'에픽세븐'의 에피소드3스토리에서 두 영웅은 '메이드 킹덤'이라는2인조 밴드를 결성한 바 있다.



스마일게이트 메가포트는OST프로젝트의 첫번째 곡 'I'll be your Energy'를 시작으로 다양한 뮤지션들과의 협업을 통해 각기 다른 테마의OST를 순차적으로 선보일 계획이다. '에픽세븐'은 이전에도 인기 가수 '윤하'와의 협업을 통한OST'Desperate' 및 인기 인플루언서 라온과 협업한OST'Promise'를 선보여 이용자들의 많은 호응을 받은 바 있다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자