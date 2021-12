"메이플스토리, 14개 직업 대대적 리마스터…최상위 보스 등장"

넥슨(대표 이정헌)은23일 자사 온라인게임 '메이플스토리'의온라인 쇼케이스를 열고 겨울 업데이트 'DESTINY'의 상세 계획을 공개했다.



'메이플스토리' 공식 홈페이지 및 유튜브에서 열린 이번 쇼케이스에는 강원기 총괄 디렉터와 김창섭 기획팀장이 직접 나서 오는12월30일부터 단계별로 진행되는 대규모 업데이트의 세부 콘텐츠를 발표했다.

이번 업데이트에선 '메이플스토리' 모험가 직업군14종을 대대적으로 개선한다.모험가 리마스터를 통해 직업별 고유한 캐릭터성이 돋보일 수 있도록 스킬 콘셉트와 이펙트,성능을 다듬고 전투 매커니즘을 최신화해 선보인다.



또한 새로운 이야기가 펼쳐질 '멈추지 않는 탑 카로테'와 최상위급 보스 '감시자 칼로스', 250레벨 장비 '에테르넬 세트',신규 장신구 '여명의 보스 장신구 세트' 등 콘텐츠를 대거 추가한다.길라잡이 시스템 개편을 비롯해 단축키 및 링크 스킬 프리셋 도입 등 편의성 업데이트도 다방면에서 적용할 예정이다.

겨울 시즌 동안 다양한 혜택이 준비된 이벤트도 개최한다.여러가지 성장 아이템을 지원하는 '별빛 심포니',빠른 캐릭터 육성이 가능한 '테라 버닝 플러스', 2주마다 강력한 혜택을 제공하는 '스페셜 썬데이 메이플' 등 풍성한 즐길거리를 선보인다.

한편AKMU와 함께 작업한 모험가 테마곡 'WE ARE ALL ADVENTURERS'를 쇼케이스에서 공개했다.경쾌하면서도 힘있는 일렉기타 사운드가 돋보이는 곡으로, AKMU만의 재치 넘치는 퍼포먼스로 꾸며진 특별 영상으로 업데이트에 대한 기대감을 높였다.



이날 발표를 진행한 강원기 총괄 디렉터는 "용사님들과 함께 메이플스토리를 더 좋은 게임으로 만들어 나갈 수 있어 늘 감사한 마음"이라며 "과거보다 현재,앞으로가 더 즐거운 모험이 계속되는 메이플스토리를 만들 것"이라고 말했다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자