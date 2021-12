모바일 운전면허증 기술 표준화 및 블록체인 산업 활성화 협력

17일 KISA 서울청사에서 개최된 '블록체인 기반 공공서비스 확산을 위한 업무협약식'에서 (왼쪽부터) 이원태 KISA 원장, 반장식 KOMSCO 사장이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=KISA]

<블록체인·가상자산(코인) 투자 정보 플랫폼(앱)

'블루밍비트'

에서 더 많은 소식을 받아보실 수 있습니다>

한국인터넷진흥원(KISA)은 한국조폐공사(KOMSCO)와 블록체인 기반 공공서비스 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.양 기관은 이번 협약을 통해 △분산신원증명(DID) 기반 모바일 신분증 관련 기술 표준화 및 지원과 보안 취약점 연구·인식 제고 △블록체인 산업 생태계 조성을 위한 정책·기술 연구와 교육·세미나 개최 △블록체인 기반 공공서비스 개발과 모바일 신분증 및 블록체인 산업 활성화 등을 위해 상호 협력하기로 했다.KISA는 과기정통부 및 관계 부처, 기업 등과 함께 블록체인을 활용한 탈중앙화 기부, 온라인투표, 국민연금, 복지 급여, 신재생 에너지 등 다양한 실증 프로젝트를 진행 중이다. 또한 'DID 기술 및 표준화 포럼'과 함께 탈중앙화 신원 관리 시스템 보안 요구사항 표준안을 제안해 지난 9월 ITU-T 국제 표준화 추진 과제로 채택되는 등 성과를 달성한 바 있다.한국조폐공사 역시 지난 3월 '모바일 신분증 및 공공분야 전자서명 공통기반 전문기관'으로 지정돼 행정안전부와 DID 기반의 모바일 운전면허증을 개발하고 있다.이원태 KISA 원장은 "블록체인 기반 DID 기술은 정보 주체의 자기정보통제권을 안전하게 구현할 수 있는 미래 지향적인 기술"이라며 "일반 국민이 모바일 운전면허증 등 블록체인 기반의 혁신적인 공공서비스를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 협력을 확대해 나가겠다"고 말했다.이지영 블루밍비트 기자 jeeyoung@bloomingbit.io