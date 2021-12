에스디바이오센서는 진단 및 보건 분야 국제기구 'FIND'(Funds for Innovative New Diagnostics)가 중저개발국에 공급할 현장분자진단기기로 자사 '스탠더드 M10'(STANDARD M10·이하 M10)을 최종 선정했다고 16일 밝혔다.FIND는 여러 협력 기업들과 함께 진단 분야 혁신 및 보건 시스템 확립을 도모하는 국제기구다.전 세계에 신뢰할 수 있는 제품을 공평하게 공급하는 것을 목표로 하고 있으며, 진단 신기술 임상적 성능시험을 주도하고 그 결과를 세계보건기구(WHO)와 각국 보건부에 전달한다.최근 FIND는 WHO의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 진단 프로젝트의 일환으로 급성 호흡기 감염원인균 다중검사가 가능한 현장분자진단 플랫폼을 중저개발국에 공급하기 위한 제안요청서를 발표했다.여러 분자진단 기업들이 신청한 결과 에스디바이오센서의 M10이 최종 선정됐다.에스디바이오센서는 FIND의 지원을 맞아 M10의 WHO 긴급사용목록 등재(EUL)·사전 적격성 평가(PQ) 및 선진규제기관국(SRA) 임상시험에 속도가 날 것으로 기대하고 있다.또 저소득 국가 시장에 진입하면서 M10 공급이 확대될 것으로 예상한다./연합뉴스