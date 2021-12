새 오피스 입주 '엑솔라', 2021년 고속 성장 날개 달았다

7월에는 엑솔라 한국 지사 오피스가 선릉역 인근으로 이전했다. 사진=엑솔라

7월에는 엑솔라 한국 지사 오피스가 선릉역 인근으로 이전했다. 사진=엑솔라

글로벌 게임 결제 솔루션 기업엑솔라(Xsolla)는 2014년 한국에 지사를 오픈한 이후 매년 크게 성장했다. 특히 올해는 코로나19 속매출이 고공비행을 하면서 주목을 받았다.



이주찬 엑솔라 아시아 총괄지사장(41)의 리더십을 중심으로 부산인디커넥트페스티벌 2021(BIC), 성남 '2021 인디크래프트' 등 주요 인디게임 행사에 메인 스폰서로 참여해 인디게임 생태계를 지원, 키우는데 주력해온 점이 연어처럼 돌아왔다는 평가를 받고 있다.



게다가 구글 관련 '결제' 이슈가 엑솔라에게 꽃을 피울 절호 기회를 제공하고 있다. 모바일게임사들이 애플과 구글에서 결제해서 얻는 수익 이외 자체적으로 웹페이지에다 샵을 개설에 아이템샵을 만들 수 있다는 점을 어필했다.



노루꼬리만큼 남은 2021년을 돌아보며 사진으로 돌아본 엑솔라의 2021을짚어보았다.



■ 타이베이 게임쇼(Taipei Game Show) 2021 스폰서 참가 : 1월

타이베이 게임쇼 2021에 인디게임 어워드 후원사로 참가했다. 사진=엑솔라

대만 내 최대 규모의 게임쇼인 타이베이 게임쇼 2021에서 엑솔라는 인디 게임 어워드(Indie Game Award) 후원사로 참여하였다. 심사 과정을 거쳐 인도의 NODDING HEADS GAMES의 게임 'Raji: An Ancient Epic'가 엑솔라의 수상작으로 선정되었다.



■ 공동 웨비나 '글로벌 어디까지 해봤니' 주최 : 5월

라티스(Latis), 싱귤라(Singular), 아키(Aarki)와 함께 공동으로 웨비나를 열었다.

엑솔라는 라티스(Latis), 싱귤라(Singular), 아키(Aarki)와 함께 공동으로 웨비나를 주최하였다. 이주찬 아시아 총괄 지사장은 '크로스플랫폼 - 글로벌 매출 향상을 위한 새로운 대안'을 주제로 국내 게임사들의 글로벌 시장 진출을 위한 다양한 솔루션을 소개하였다.



■ 인디크래프트 2021 가상게임쇼 메인스폰서 참가 : 5월

인디크래프트 2021에 3년째 메인스폰서로 참가했다. 사진=엑솔라

인디크래프트 2021에 엑솔라가 3년째 메인 스폰서로 참가하였다. 메타버스를 활용한 온라인 가상게임쇼 형태로 개최되어 엑솔라의 가상 부스를 전시하였다.



■ 엑솔라 한국 지사 오피스 이전 : 7월

한국 내 비즈니스가 확대됨에 따라 엑솔라는 선릉역에 위치한 T412 빌딩으로 사무실을 확장 이전하였다. 1인 화상회의룸, 게임 공간 등을 구축하여 업무의 효율성과 유연성을 확대하였다.



■ 부산인디커넥트페스티벌 (BIC Festival) 2021 메인 스폰서 참가 : 9월

이주찬 지사장의 강연 모습

국내 최대 인디게임쇼인 부산인디커넥트페스티벌 2021의 메인 스폰서로 참가하였다. 국내 게임 산업의 성장을 지원하기 위해 4년째 인디 게임쇼를 후원하고 있다. 이주찬 아시아 총괄 지사장은 '인디게임의 글로벌 성공을 위한 모든 것'을 주제로 컨퍼런스에서 직접 발표를 진행하였다.



■ LEVEL UP KL 2021 (말레이시아 가상게임쇼) 참가 : 9월

엑솔라 미국 본사 의장(President ) 크리스 휴이시가 참석했다. 사진=엑솔라

동남아시아 최대 게임쇼 중 하나인 LEVEL UP KL 2021에 엑솔라가 스폰서로 참여하였다. 엑솔라 미국 본사 의장(President ) 크리스 휴이시가 LEVEL UP with Xsolla - Secrets of Success를 주제로 온라인 컨퍼런스에 참여하였다.



■ 모바일 게임 웹샵 솔루션 런칭 : 9월

신규 솔루션인 '모바일 게임 웹샵 솔루션'. 사진=엑솔라

엑솔라는 모바일 및 PC 게임 개발사들의 수익 증대와 글로벌 진출을 지원하기 위해 신규 솔루션인 '모바일 게임 웹샵 솔루션'을 출시하였다.



■ 지스타(G-STAR) 2021 오프라인 게임쇼 참가 : 11월

지스타2021 오프라인 부스. 사진=엑솔라

엑솔라는 G-STAR 2021에 참여하여 B2B 오프라인 전시를 통해 다양한 게임업계 관계자들과 미팅 기회를 마련하였다. 또한 이주찬 아시아 총괄 지사장은 '모바일 게임 판매를 위한 새로운 패러다임 제안'을 주제로 컨퍼런스에서 발표를 진행하였다.



■ 엑솔라 인디게임 컨테스트 개최 : 11월

인디 게임 개발자를 대상으로 컨테스트 프로그램 개최.

국내외 인디게임 발굴과 홍보를 위해 인디 게임 개발자를 대상으로 컨테스트 프로그램을 개최하였다. G-STAR 2021 기간 동안 부산인디커넥트페스티벌과 함께 진행하였으며, 엑솔라가 선정한 최고의 게임과 유저들이 뽑은 최고의 게임으로 지팡이게임즈의 '턴택' 및 케세라게임즈의 '칼파'가 각각 선정되었다.



■ 글로벌 게임 챌린지 2021 : 12월

GGC 2021은 대한민국 게임산업 제2전성기를 준비하는 국내 유일의 게임인재 발굴 전시회이다. 엑솔라는 가상 전시회 부스와 함께 GGC 2021 어워드를 후원하여, 심사 과정을 통해 선발된 수상작에 상금을 전달할 예정이다.

엑솔라의 2021의 행보는 숨가빴다. 직원도 늘었고, 매출도 최고를 찍었다. 내년에는 일본 시장도 상륙한다. 이미 일본 직원도 채용했다. 새해를 앞두고 광속행보에 업계의 시선이 집중되고 있다.

박명기 한경닷컴 게임톡 기자