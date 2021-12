[강경주의 IT카페] 30회



팀 쿡 애플 CEO, 중국과 비밀계약 체결 보도 나와

자존심 센 애플, 유독 중국에 저자세 보였단 지적

일론 머스크는 "중국 경제적 번영 정말 놀라워"

일론 머스크 테슬라 최고경영자가 지난해 1월 중국 상하이에서 열린 모델3 인도식 행사에 참여해 포즈를 취하고 있다. [사진=AFP 연합뉴스]

"5년간 애플 서비스 제재 면제로 324조 투자"

팀 쿡 애플 CEO [사진=AP 연합뉴스]

머스크, 美정부는 비판…중국엔 '칭찬 세례'

시진핑 중국 주석의 연설을 전하는 신화통신 트위터 게시글에 일론 머스크 테슬라 CEO가 칭송하는 댓글을 남겼다. [사진=트위터 캡처]

"글로벌 기업들의 친중 행보 계속될 가능성

조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 화상 정상회담을 하는 모습 [사진=AFP 연합뉴스]