더 게임 어워드 '올해의 게임'은 EA '잇 테이크 투'

헤이즈라이트 스튜디오가 개발하고 EA가 배급한 액션게임 '잇 테이크 투(It Takes Two)'가 더 게임 어워드 2021(The Game Awards 2021, TGA)에서 '올해의 게임(GoTY)'으로 선정됐다.



10일 로스앤젤레스 마이크로소프트 시어터에서 열린 TGA 시상식에서는 총 30개 부문에서 시상이 진행됐다. 지난해 수상 부문이었던 '최고의 e스포츠 진행자'는 없어지고, 대신 '최고의 기대작'이 신설됐다.



최고상인 '올해의 게임'은 '잇 테이크 투'에 돌아갔다. '잇 테이크 투'는 후보에 오른 '데스루프', '메타로이드 드레드', '사이코너츠2', '라챗 앤 클랭크: 리프트 어파트', '레지던트 이블 빌리지'를 제치고 수상의 영예를 안았다. 또한 '최고의 가족 게임'과 '최고의 멀티플레이어 게임'도 수상하며 3관왕에 올랐다.



'포르자 호라이즌5'는 '최고의 오디오 디자인', '접근성 혁신', '최고의 스포츠/레이싱' 등 3개 상을 수상했으며 '데스루프'는 '최고의 게임 디렉션', '최고의 아트 디렉션' 등 2개 상을 가져갔다. 또 올해 신설된 '최고의 기대작'에는 '엘든 링'이 선정됐다.



한편 올 한해 전세계 최고의 게임을 뽑는 TGA는 게임업계의 오스카상이라고 불리는 북미 최대 게임 시상식이다. 2003년부터 2013년까지 스파이크TV에서 진행했던 '스파이크 비디오게임 어워드(VGA)'의 계보를 잇는 시상식으로, VGA가 지나친 상업성으로 변질되면서 2014년 별도의 행사로 독립했다. 시상식 외에도 신작 게임들의 예고편이나 신규 영상이 공개되는 게임쇼로서도 주목받고 있다. 올해 TGA에서는 크래프톤이 '배틀그라운드' 전면 무료화를 발표했으며, 펄어비스가 '도깨비'의 뮤직비디오를 공개했다.

■ TGA 2021 수상작 목록



올해의 게임(Game of The Year) '잇 테이크 투'



최고의 게임 디렉션(Best Game Direction) '데스루프'



최고의 내러티브(Best Narrative) '마블 가디언즈 오브 갤럭시'



최고의 아트 디렉션(Best Art Direction) '데스루프'



최고의 스코어/뮤직(Best Score/Music) '니어 레플리칸트 ver.1.22474487139...'



최고의 오디오 디자인(Best Audio Design) '포르자 호라이즌5'



최고의 퍼포먼스(Best Performance) 매기 로버트슨('레지던트 이블 빌리지'의 레이디 디미트레스쿠 역)



임팩트 게임(Games for Impact) '라이프 이즈 스트레인지: 트루 컬러'



최고의 온고잉 게임(Best Ongoing Game) '파이널 판타지14'



최고의 인디 게임(Best Indie) '케나: 브릿지 오브 스피릿'



최고의 모바일게임(Best Mobile Game) '원신'



최고의 커뮤니티 지원(Best Community Support) '파이널 판타지14'



접근성 혁신(Innovation In Accessiblity) '포르자 호라이즌5'



최고의 VR/AR(Best VR/AR) '레지던트이블4'



최고의 액션 게임(Best Action Game) '리터널'



최고의 액션/어드벤처 게임(Best Action/Adventure Game) '메트로이드 드레드'



최고의 RPG(Best Role Playing Game) '테일즈 오브 어라이즈'



최고의 격투게임(Best Fighting) '길티 기어 스트라이브-'



최고의 가족 게임(Best Family Game) '잇 테이크 투'



최고의 시뮬레이션/전략게임(Best Sim/Strategy Game) '에이지 오브 엠파이어4'



최고의 스포츠/레이싱(Best Sports/Racing) '포르자 호라이즌5'



최고의 멀티플레이어 게임(Best Multiplayer Game) '잇 테이크 투'



올해의 콘텐츠 크리에이터(Content Creator of The Year) - DREAM



최고의 데뷔 인디게임(Best Debut Indie) '케나: 브릿지 오브 스피릿'



최고의 기대작(Most Anticipated Game) '엘든 링'



최고의 e스포츠 게임(Best Esports Game) '리그 오브 레전드'



최고의 e스포츠 선수(Best Esports Athlete) 올렉산드르 코스틸리예프(Oleksandr "s1mple" kostyliev)



최고의 e스포츠 팀(Best Esports Team) 나투스 빈체레(우크라이나)



최고의 e스포츠 코치(Best Esports Coach) 김정균 감독



최고의 e스포츠 대회(Best Esports Event) '리그 오브 레전드 월드 챔피언십'

서동민 한경닷컴 게임톡 기자