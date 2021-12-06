크래프톤, 2021년 무역의 날 '8억불 수출의 탑' 수상

크래프톤(대표김창한)이'제58회무역의날'기념식에서'8억불수출의탑'과'서비스탑'을수상했다.
크래프톤은'PUBG:배틀그라운드', '배틀그라운드:뉴스테이트'의제작사로,게임뿐만아니라음반,비디오물등다양한콘텐츠를전세계에공급하며대한민국의문화콘텐츠수출을이끌어왔다.특히지난2018년'6억불수출의탑'수상에이어올해국내게임콘텐츠업체중유일하게'8억불수출의탑'까지수상하며글로벌기업으로자리매김했다.
8억불수출의탑이외에도'서비스및전자적무체물'로'수출의탑'을수상한상위3개업체에게주어지는'서비스탑'도함께수상하며해외수출의공로를인정받았다.크래프톤은올해'8억불수출의탑'에이어국내게임콘텐츠기업중유일하게'서비스탑'수상업체에이름을올리며해외시장에서의성과를강조했다.
크래프톤김창한대표는"크래프톤은'배틀그라운드'라는글로벌IP를바탕으로글로벌시장에도전하며대한민국이콘텐츠강국으로성장하는데기여해왔다"며,"크래프톤은앞으로도신규글로벌IP발굴및확장과더불어다양한포맷의콘텐츠,이스포츠개최등으로즐거움을선사하고,대한민국문화콘텐츠의글로벌위상을높이기위해도전을지속할것"이라고말했다.
크래프톤의'배틀그라운드'는2017년출시되어,세계에서가장많이판매된게임중하나로, PC및콘솔누적판매량7,500만장을기록했다.특히'배틀그라운드모바일'은출시3년만에글로벌다운로드수10억건을돌파하는대기록을남겼다.배틀그라운드는글로벌서비스를염두에두고개발되었으며,글로벌플랫폼인스팀을통해판매되며스팀최초의200만명동시접속자를기록하는등다수의기네스세계기록을확보한바있다. '배틀그라운드:뉴스테이트'역시지난11월전세계200여개국에동시출시되며글로벌시장공략을가속화하고있다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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