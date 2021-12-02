'배틀그라운드' 카카오프렌즈와 콜라보…배경 및 아이템 추가

크래프톤(대표김창한)은PUBG:배틀그라운드(PUBG: BATTLEGROUNDS,이하배틀그라운드)가카카오프렌즈컬래버레이션을포함한15.1업데이트를진행했다고밝혔다.
배틀그라운드와카카오프렌즈의컬래버레이션은비켄디맵에서찾아볼수있다.비켄디맵의랜드마크인다이노랜드(Dinoland)가크리스마스테마의카카오프렌즈랜드로변경됐다.카카오프렌즈동상,전광판,장식등이추가됐으며,맵곳곳에서랜덤으로카카오프렌즈데칼도확인할수있다.크리스마스테마는캐슬(Castle,성),와이너리(Winery,양조장)지역에도적용되며,크리스마스전용날씨설정도가능해졌다.
카카오프렌즈인게임아이템도출시한다.의상을비롯해무기,기어,낙하산,스프레이,이모트등카카오프렌즈컬래버레이션아이템을준비중으로, PC에서8일오전11시부터1월6일까지,콘솔에서는9일오후1시부터1월7일까지구매가능하다.
사녹맵은대표적인핫드랍구역인부트캠프(Bootcamp)를대폭개선했다. ▲중앙타워오른쪽이동및주변건물재배치, ▲중앙타워3층난간제거및박스엄폐물배치, ▲중앙타워2층창문크기축소, ▲중앙공간주변훈련장추가를통한엄폐물및아이템제공, ▲북쪽과남쪽에감시탑각각배치, ▲부트캠프내창고4개제거및북쪽외부에신규창고3개추가등의업데이트를통해보다탁트인공간에서다양한교전이가능하게됐다.뿐만아니라,해안가지역에엄폐물을추가하고날씨효과의밝기도수정했다.
새로운로테이션도맵에적용됐다.일반전에는▲에란겔, ▲미라마, ▲사녹, ▲태이고, ▲비켄디가오픈되고,경쟁전에는▲에란겔, ▲미라마, ▲태이고가오픈된다.
또, '산악자전거'가신규탈것으로추가됐다.엔진이없는'산악자전거'는소음이거의발생하지않아은밀한이동이가능하며,드라이버슈팅사격기능과결합하면공격력을높일수있다.주로외곽지역에서접힌형태로스폰되며,다른탈것과달리접힌상태에서무기나아이템처럼획득해서인벤토리에보관했다가필요할때펼쳐서탈수있다.산악자전거는1인용으로최대50km/h속도로이동가능하며, 100%전력사용시62km/h까지기동가능하다.빠르게질주하거나산악자전거특유의점프기술을사용할수있으며,앞바퀴를들고달리는윌리까지선보일수있다.
무기밸런스에도변화가있었다.무기밸런스조정은그간의플레이데이터조사및커뮤니티를통해접수된게이머들의피드백을토대로진행됐다.주요조정내역으로는▲P90탄약수감량및반동난이도상향조정, ▲샷건유효범위확장, ▲SMG머리데미지배율2.1로증대, ▲LMG및MG3데미지상향조정, ▲AUG파워상향조정, ▲탄창부착물수정등이다.특히탄창부착물수정으로각각의탄창부착물에서고유의플레이스타일을체감하고전보다전략적인플레이를펼칠수있게됐다.
이외에도▲훈련장내스쿠터를제외한모든차량제거, ▲커스터마이즈탭내두번째액션휠추가, ▲은신처탭성능개선, ▲연막탄사운드업데이트등을진행했으며, ▲사녹맵관련버그, ▲아이템및스킨사용시두물체가교차할때하나의물체가다른물체를가리는클리핑버그등을수정했다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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