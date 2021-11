사진=두나무

두나무의 대체불가토큰(NFT) 거래 플랫폼 '업비트 NFT 베타'가 출시 이후 진행한 첫 NFT 컬렉션의 드롭스 경매를 성공적으로 마무리했다고 25일 밝혔다.업비트 NFT 베타는 드롭스와 마켓플레이스 등 두 가지 서비스를 제공한다. 드롭스는 검증된 NFT 작품을 경매하는 1차 시장이다.업비트 NFT Beta의 첫 드롭스 경매는 유명 아티스트 장콸의 순수 미술 작품 NFT로 지난 24일 24시간 동안 진행됐다.첫 잉글리시옥션(경매) 장콸의 '미라지 캣 3'은 시작가 0.0416BTC로 시작해 3.5098BTC로 최종 마감됐다. 이어 진행된 첫 더치옥션(역경매)으로 진행된 장콸의 'You are not alone 1'의 에디션 900개는 총 168명에게 낙찰됐다.업비트측은 "성황리에 마감된 첫 드롭스를 통해 NFT는 가치를 확정해주고 크리에이터에게 더 넓은 무대를 선사하는 기술임을 확인할 수 있었다"면서 "앞으로 업비트 NFT의 베타 서비스를 통해 더 많은 창작자가 잠재적 가치를 인정받게 되는 무대를 제공하겠다"고 말했다.업비트 NFT는 지난 23일 베타 서비스를 시작했다. 거래지원 검토 과정을 거쳐 검증된 작품만 거래하는 큐레이티드 마켓을 통해 안전하고 신뢰도 높은 거래 환경을 제공해 NFT 시장을 대중화한다는 계획을 밝혔다.황두현 블루밍비트 기자 cow5361@bloomingbit.io