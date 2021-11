엔씨 유니버스, '고스트나인' 한정판 NFT 아홉번째 굿즈 공개

㈜엔씨소프트(대표 김택진, 이하 엔씨(NC))의 글로벌 팬덤 플랫폼 유니버스(UNIVERSE)가 '고스트나인(GHOST9)'의 한정판 NFT(Non-Fungible Token-대체불가능토큰) 굿즈를 공개한다.



이번 NFT 굿즈는 11월 25일 저녁 8시에 열리는 컴백 쇼케이스 'NOW : Who we are facing(나우 : 후 위 아 페이싱)'을 기념해 제작했다. 유니버스가 선보이는 아홉 번째 NFT 굿즈다.

엔씨(NC)는 50명을 추첨해 NFT 굿즈와 실물 굿즈(친필 사인 앨범, 포토카드 세트 등)를 증정한다.



당첨자 중 7명에게는 쇼케이스 현장에서 멤버들이 직접 촬영한 폴라로이드를 1장씩 추가로 선물한다. 이용자는 11월 25일(목)부터 29일(월)까지 유니버스 앱에서 응모할 수 있다. 당첨자는 12월 3일(금) 발표한다.

고스트나인 쇼케이스는 온-오프라인으로 동시에 진행한다. 온라인 시청을 원하는 이용자는 유니버스 앱에서 무료로 감상할 수 있다.

박명기 한경닷컴 게임톡 기자