다국적제약사들 삼성바이오 위탁생산 증액…올들어 8건 8천631억

삼바 "생산 규모 선제적 확대·속도 경쟁력 확보"삼성바이오로직스가 다국적제약사들과 체결한 의약품 위탁생산 계약 규모가 올해 들어 잇달아 확대되고 있다.회사 측은 선제적 투자로 생산 능력과 속도 경쟁력을 확보한 것을 수주 증액 요인으로 보고 있다.삼성바이오로직스는 일라이릴리가 지난해 7월 삼성바이오로직스와 최초 계약을 체결한 바이오의약품 위탁생산의 물량을 늘렸다고 19일 밝혔다.이에 따라 계약 금액은 약 1천795억원(1억5천만달러)에서 약 1천416억원(1억1천800만달러) 늘어난 약 3천211억원(2억6천800만달러)으로 증가했다.일라이릴리뿐 아니라 주요 다국적 제약사들은 삼성바이오로직스와 기존에 체결했던 위탁생산계약의 물량 확대를 이어가고 있다.공개된 고객사는 로슈·길리어드·아스트라제네카·TG테라퓨틱스 등 대형 다국적제약사가 대부분이다.올해 들어 공시된 증액 계약 건만 총 8건이며, 금액 규모로는 8천631억원이다.이에 따라 삼성바이오로직스는 올해 2분기 매출액 4천122억 원을 달성한 데 이어, 3분기에는 매출액 4천507억 원을 기록하며 역대 최대 분기매출액을 연이어 경신했다.삼성바이오로직스는 3공장이 본격적으로 가동된 2018년 말 1·2·3공장 도합 총 36만4천리터 규모의 바이오의약품 생산 시설을 구축했다.지난해에는 25만6천리터급 4공장 건설을 시작해 내년 말 부분 생산, 2023년 전체 가동이 예정돼있다.4공장이 완공되면 삼성바이오로직스의 생산 규모는 총 62만리터 수준으로 늘어 세계 바이오의약품 위탁생산량의 약 30%를 차지하게 된다는 것이 회사 측 설명이다.의약품 생산 과정의 혁신으로 기술이전 속도를 대폭 줄인 것도 삼성바이오로직스가 고객사를 끌어들인 동력이라고 회사 측은 설명했다.일례로 지난해 일라이릴리의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 항체 치료제 생산 계약을 체결한 이후에는 5개월만에 의약품 초기 물량 생산에 성공했다.┌────────────────────────────────┬────┐│□ 삼성바이오로직스 2021년 증액수주현황 │ │├──┬──────────────┬─────┬───┬────┼────┤│NO. │ 계약상대 │증액된 계 │원화( │변경공시│ 최초계││ │ │약금액(M$)│억원) │ 일자 │ 약 ││ │ │ │ │ │ 공시일││ │ │ │ │ │ 자 ││ │ │ │ │ │ │├──┼──────────────┼─────┼───┼────┼────┤│ 1 │글로벌 제약사의 스위스 소재 │ 67│ 726│2021-01-│2018-04-││ │ 자회사 │ │ │ 20 │ 30 │├──┼──────────────┼─────┼───┼────┼────┤│ 2 │ TG Therapeutics, Inc │ 28│ 300│2021-04-│2018-02-││ │ │ │ │ 26 │ 22 │├──┼──────────────┼─────┼───┼────┼────┤│ 3 │미국 소재 제약사의 스위스 자│ 11│ 129│2021-05-│2020-08-││ │ 회사 │ │ │ 06 │ 04 │├──┼──────────────┼─────┼───┼────┼────┤│ 4 │ AstraZeneca AB │ 63│ 730│2021-05-│2020-06-││ │ │ │ │ 13 │ 24 │├──┼──────────────┼─────┼───┼────┼────┤│ 5 │ Gilead Sciences, Inc. │ 103│ 1,161│2021-06-│2018-09-││ │ │ │ │ 07 │ 12 │├──┼──────────────┼─────┼───┼────┼────┤│ 6 │ F.Hoffmann-La Roche Ltd │ 368│ 4,053│2021-09-│2020-06-││ │ │ │ │ 28 │ 08 │├──┼──────────────┼─────┼───┼────┼────┤│ 7 │미국 소재 제약사의 스위스 자│ 10│ 116│2021-11-│2018-12-││ │ 회사 │ │ │ 17 │ 18 │├──┼──────────────┼─────┼───┼────┼────┤│ 8 │ Eli Lilly and Company │ 118│ 1,416│2021-11-│2020-07-││ │ │ │ │ 18 │ 21 │├──┴──────────────┼─────┼───┼────┼────┤│ 합 계 │ 768│ 8,631│ │ │└─────────────────┴─────┴───┴────┴────┘/연합뉴스