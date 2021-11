내달 8일…유튜브 생중계

한국경제신문사는 오는 12월 8일 ‘2022 모바일 프런티어 콘퍼런스’를 온라인으로 엽니다. ‘Mobile technologies are all around(곳곳에 있는 모바일 기술)’을 주제로 열리는 이번 콘퍼런스에서는 ‘메타버스가 만드는 소셜의 미래’를 주제로 메타(옛 페이스북) 한국·일본 대외정책 부사장이 기조발표를 합니다. 김종윤 야놀자 대표의 ‘Preparing for the digital future(디지털 미래를 준비하기)’ 특별강연도 준비돼 있습니다. 삼성전자, 한국퀄컴, 한국전자통신연구원(ETRI), SK텔레콤 등의 전문가들이 모바일 폼팩터, 6세대(6G) 통신기술, 인공지능(AI) 플랫폼, 빅데이터, 메타버스, 스마트모빌리티 등 미래 모바일 시장을 주도할 기술의 산업별 적용, 기반·기저기술의 심층적 분석과 전망을 발표합니다.



●일시: 12월 8일(수) 오전 10시40분~오후 4시



●사전등록: 홈페이지 무료 등록(mfest.hankyung.com)



●시청방법: 유튜브 생중계(유튜브에서 한경올콘 검색)



●문의: 한국경제신문 사업국 (02)360-4521



주최:과학기술정보통신부

주관:한국경제신문, 한국정보통신진흥협회