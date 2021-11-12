크래프톤, '배틀그라운드' 세계관 웹툰 3편 동시 공개

크래프톤(대표김창한)의펍지유니버스(PUBG Universe)가11월15일웹툰3편을동시에공개한다.
네이버웹툰을통해선보이는웹툰은'100','침묵의밤','리트리츠'총3편으로,모두11월15일저녁10시부터시작하여매주화요일,목요일,금요일에연재된다.
대표게임인'PUBG:배틀그라운드(이하배틀그라운드)'세계관을액션과스릴러, SF를아우르는장르웹툰으로탄생시킨것이특징이며,흥미진진한스토리를통해배틀그라운드너머의방대한세계관과작품간어떤지점이이어지는지,어떤미스터리가숨겨져있는지발견하는재미도전달할예정이다.
웹툰은콘텐츠유니버스전문제작사와이랩(대표심준경)이제작에참여했으며,와이랩창립자인윤인완작가가초기기획을같이검토했다.또,네이버웹툰평점10점'스터디그룹'의신형욱작가,인기웹툰'심연의하늘'의김선희작가,치밀하고탄탄한시나리오로호평을받고있는'테러대부활'의한동우작가등실력파작가들이웹툰프로젝트에합류해'펍지유니버스'세계관확장에완성도를더했다.
서바이벌액션웹툰'100'(글형은,그림최윤열)은국정원요원'천호영'이사라진국회의원인'김낙수'를찾기위해직접배틀그라운드에참가하며벌어지는이야기를그린작품이다.배틀그라운드만의스릴감과긴장감에각기다른인물들의모순적인군상이액션느와르영화를보는것같은몰입감을선사한다.
'침묵의밤'(글한동우,그림Q-Ha)은반전에반전을더하는예측불가미스터리스릴러다.의문의소설을남기고자살한유명작가의딸이아버지의죽음에관련된비밀을추적하는이야기를담았다.
마지막으로'리트리츠'(글신형욱,그림김선희)는디스토피아가당도한세상, 1%의인류만거주할수있는지상낙원'리트리츠'의소년에드워드가어느날슬럼의소년과바꿔치기당하게되면서벌어지는이야기를그린다.낙원에서한순간에나락에떨어진주인공이자신의것을되찾기위해사투를벌이는스토리는네이버웹툰인기작품'심연의하늘'김선희작가그림체와만나특유의서늘한분위기를생성하며호기심을자극한다.
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