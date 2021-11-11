크래프톤 3분기 매출 5219억원…역대 최대 기록

크래프톤(대표김창한)이11일, 2021년3분기실적을공시하고,역대최대분기매출을달성했다고밝혔다.
한국채택국제회계기준(K-IFRS)적용연결재무제표기준의크래프톤2021년3분기매출액은5219억원,영업이익1953억원,당기순이익1783억원을기록했다.기존게임의안정적인실적성장과함께다양한사업확장등으로최대분기매출을이끌어냈다는분석이다. 2021년3분기까지1조4423억원의누적매출을기록, 2020년전체매출액인1조6704억원의약85%이상을달성했다.
2021년3분기매출은전분기대비14%,전년동기대비42%증가한5219억원으로, '배틀그라운드'를중심으로PC,모바일,콘솔부문에서고른상승세를보였다.특히PC부문은지속적인콘텐츠확장및수익모델고도화로전분기대비46%,전년동기대비112%성장했다.성장형무기출시와나만의상점시스템추가로인게임ARPU(가입자당평균매출)도전분기대비50%가까이증가했다.
출시이후3년이경과한시점에도견고한유저층을확보하고있는모바일역시전분기대비8%,전년동기대비31%성장했다.모바일에적합한콘텐츠업데이트와다양한브랜드와의협업을통한지속적인구매전환율확대로견조한성장을이어갔다.특히'배틀그라운드모바일인도'의성공적인출시로인도게임시장에서의영향력을확대하며글로벌게임사로확고히자리잡았다고 전했다.
영업비용은3267억원으로사업확장으로인해일부증가했다.영업이익은전분기대비12%,전년동기대비17%성장한1953억원,영업이익률은37.4%로실적호조를보였다.
크래프톤은2021년3분기실적발표와함께지난8월기업공개시강조한여러전략적방향성을내실있게실행중이라고강조했다.이에따른신작및IP확장등미래사업확대에대한청사진을소개했다.가장먼저11일전세계200여개국에서동시에출시된'배틀그라운드: NEW STATE'를또하나의차세대배틀로얄게임으로성장시킬계획을밝혔다.또한크래프톤의기술경쟁력과라이브서비스노하우,수익화노력등이집약되어글로벌시장에서의영향력과유저기반도점차확대해나갈예정이다.
펍지유니버스의확장을통해전세계팬들에게게임이상의다양한콘텐츠를선보인다.펍지유니버스기반의3개웹툰시리즈를네이버웹툰을통해글로벌시장에선보이는것을시작으로IP확장을지속해나갈방침이다.
이외에도대규모M&A와글로벌투자를통해인재확보와기술역량강화를지속하고있다.최근발표한언노운월즈의인수가향후크래프톤의개발인력확보,게임포트폴리오와새로운장르확장에큰역할을할것이라는 설명이다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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