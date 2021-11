'배틀그라운드 모바일', 2022 항저우 아시안게임 종목 선정

크래프톤(대표 김창한)은 펍지 스튜디오의 '배틀그라운드 모바일'이 2022년 항저우 아시안게임 이스포츠 종목으로 선정됐다고 9일 밝혔다.



아시아올림픽평의회(the Olympic Council of Asia)는 '배틀그라운드 모바일' 아시안게임 버전을 비롯해 '리그 오브 레전드(League of Legends)', '펜타스톰(Arena of Valor)' 아시안게임 버전, 'EA 스포츠 피파(FIFA)', '도타2(DOTA 2)', '하스스톤(Hearthstone)', '스트리트 파이터 5(Street Fighter V)', '몽삼국2(Dream Three Kingdoms 2)' 등 총 8개의 게임을 선정했다.



'배틀그라운드 모바일'은 2018년, 펍지 스튜디오가 'PUBG: 배틀그라운드'를 다양한 플랫폼에서 즐길 수 있도록 텐센트와 공동개발로 출시한 게임이다. 현재까지 전 세계 다운로드 10억 건 이상을 돌파하며 글로벌 인기 게임으로 자리 잡았다.



크래프톤은 배틀그라운드 모바일에 '아시안게임 버전'을 새롭게 개발하고 선보인다. 전세계의 선수와 팬들은 배틀그라운드 모바일에서 해당 버전을 먼저 즐기고 연습할 수 있다. 인도 지역에서도 '배틀그라운드 모바일 인도'를 통해 아시안게임 버전을 진행할 수 있다. 출시 일정 등 자세한 내용은 추후 공지 예정이다.



이민우 크래프톤 배틀그라운드 모바일 전략마케팅실장은 "아시아인들의 화합의 장이 될 2022년 항저우 아시안게임에 배틀그라운드 모바일이 정식 종목으로 채택되어 기쁘다"며 "배틀그라운드 IP로 개발된 아시안게임을 위한 배틀그라운드 모바일의 새로운 버전을 통해 글로벌의 팬과 선수들이 하나 되길 바란다"고 전했다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자