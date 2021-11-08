'배틀그라운드 모바일', 아디다스 오리지널스와 협업

크래프톤(대표김창한)의'배틀그라운드 모바일'이아디다스오리지널스(adidas Originals)와컬래버레이션콘텐츠를선보인다.
11월8일에는 '배틀그라운드 모바일'과아디다스오리지널스의유튜브등공식SNS채널에컬래버레이션영상이공개됐다. "PLAY YOUR STYLE, ALL TOGETHER(플레이유어스타일,올투게더)"라는메시지를담고있는해당영상에서는컬래버레이션의상,신발,가방을착용한주인공들이각종장소및상황에서배틀로얄을즐기는것을볼수있다.영상후반부에는주인공들과똑같은아이템을착용한게임캐릭터가전장을누비는모습이담겨,생동감과몰입감을더했다.영상속아이템들은8일부터30일까지배틀그라운드모바일에서스킨으로도접할수있다.
동기간다채로운이벤트도준비돼있다.'배틀그라운드 모바일'에로그인하거나,스쿼드를이뤄정해진생존시간을달성하면컬래버레이션인게임스킨을획득할수있고,특별한컬래버레이션패치와함께오리지널스빅트레포일셔파재킷을받는이벤트에도자동응모된다.공식커뮤니티에서는인증샷이벤트및영상기대평이벤트를진행하고,추첨을통해인게임스킨등다양한상품을제공한다.
11월8일부터12월20일까지아디다스홍대브랜드센터,오리지널스가로수길,오리지널스커먼그라운드매장에서'배틀그라운드 모바일'을느낄수있는디스플레이도만나볼수있다.또한,해당아디다스매장또는아디다스공식온라인스토어에서프로모션제품을구매하는고객에게는'배틀그라운드 모바일'인게임스킨쿠폰도지급한다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지