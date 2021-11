뉴욕 타임스퀘어에서 진행된 플레이댑 광고 캠페인 / 사진=플레이댑

블록체인 게임 플랫폼 플레이댑(Playdapp, PLA)이 미국 뉴욕 타임스퀘어에 등장했다.3일 플레이댑은 '원 타임스 스퀘어', '팔라디움 타임스 스퀘어' 등 뉴욕 타임스퀘어 대표 건물 외벽 전광판을 통해 플레이댑 플레이투언(P2E) 게임 광고 캠페인을 진행했다고 밝혔다.특히 111m 높이의 '원 타임스 스퀘어'는 매년 새해맞이 카운트다운과 볼 드롭 행사를 진행하는 랜드마크로 잘 알려져 있다.플레이댑이 진행한 광고 캠페인에는 플레이댑 타운 NFT 캐릭터 '마이키'와 'Are you Ready? Play to Earn! PlayDapp'라는 문구가 삽입됐다.플레이댑은 "P2E 게임 플레이를 통해 놀면서 돈을 벌 수 있다는 의미를 담았다"고 설명했다.한편, 플레이댑은 11월 1일부터 4일까지 오픈씨, 코인베이스, 폴리곤, 댑레이더, 삼성 넥스트 등 글로벌 NFT 기업들과 투자자들이 대거 참여하는 'NFT NYC' 컨퍼런스에 참여중이다. 정상원 플레이댑 사업총괄은 오는 4일 메인 스피커 강연을 진행할 예정이다.이영민 블루밍비트 기자 20min@bloomingbit.io