플레이댑, 미국 뉴욕 타임스 스퀘어 대형 광고 캠페인

플레이댑은 미국 뉴욕 최고의 랜드마크인 타임스 스퀘어 건물 외벽 전광판을 플레이댑 플레이투언(Play to Earn, P2E) 광고 캠페인으로 채웠다고 3일 밝혔다.



광고는 플레이댑 타운 NFT(Non Fungible Token, 대체불가능토큰) 캐릭터인 '마이키'를 내세워 'Are you Ready? Play to Earn! PlayDapp' 이라는 문구를 삽입, 111미터 상공에서 플라(PLA, 플레이댑 토큰)가 쏟아지는 것을 형상화 했다.



111m 높이의 25층 건물인 '원 타임스 스퀘어'는 새해맞이 '카운트다운'과 '볼 드롭' 행사, 영화, 드라마 촬영지로도 유명하다.



한편, 플레이댑은 11월 1일부터 4일까지 세계 최고의 도시 뉴욕에서 열리는 'NFT.nyc 컨퍼런스'에 참석중이다. NFT.nyc는 오픈씨, 코인베이스, 폴리곤, 댑레이더, 삼성넥스트 등 블록체인 관련 유명 프로젝트들이 대거 참여하는 NFT 축제의 자리다. 오는 4일에는(현지기준) 플레이댑 정상원 사업총괄이 스피커로 참석하는 강연이 예정돼 있다.

