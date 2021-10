Xbox 스무살, '에이지 오브 엠파이어 4' 등 대작 6편 줄줄이 출시

"비디오 게임의 명가, Xbox가 스무살이네요."



마이크로소프트는 올해 11월 Xbox 20주년을 맞았다. Xbox는 TV, 휴대전화, PC, 태블릿을 위한 마이크로소프트사의 최고의 엔터테인먼트 서비스다.



20주년을 맞은 11월을 전후부터 연말까지 '에이지 오브 엠파이어 4(Age of Empire IV)', '포르자 호라이즌 5(Forza Horizon 5)', '헤일로 인피니트(HaloX Infinite)' 등 블록버스터급 대작 타이틀을 연이어 출시할 예정이라고 발표했다.



올해 '베데스다' 인수에 이어 6월 한 차례 여러 메이저 타이틀을 발표한 바 있는 마이크로소프트는 2021년 가장 높은 평점을 받은 게임 목록에 '사이코너츠 2(Psychonauts 2)'와 '마이크로소프트 플라이트 시뮬레이터(Microsoft Flight Simulator)' 두 게임을 올리는 등의 성과를 거두었고, 연말까지 대작들을 선보이며 쉴 틈 없는 한 해를 마무리하게 될 전망이다.



Xbox Game Pass에 추가 및 업데이트될 라인업은 다음과 같다:

에이지 오브 엠파이어 4

■ 에이지 오브 엠파이어 4(Age of Empire IV) 10월 29일(한국 시간)



에이지 오브 엠파이어는 24년간 마이크로소프트의 게이밍 역사와 함께해 왔다. 10월 말 출시를 앞둔 에이지 오브 엠파이어 4는 진화된 모습의 실시간 전략 게임(Real-time strategy, 이하 RTS)으로 역대 최대 스케일을 자랑한다. 출시 당일부터 스팀과 Xbox Game Pass PC용에서 바로 만나볼 수 있다.



■마인크래프트(Minecraft) 11월 3일(한국 시간)



마인크래프트는 11월 3일 Xbox Game Pass PC용에 추가될 예정이며, 새로운 마인크래프트 던전스 시즈널 어드벤처(Minecraft Dungeons Seasonal Adventures), 동굴과 절벽 2차(Caves & Cliffs: Part II) 업데이트는 연말에 진행된다.

포르자 호라이즌 5

■ 포르자 호라이즌 5(Forza Horizon 5) 11월 9일(한국 시간)



프리미어 레이싱 프랜차이즈 포르자 호라이즌이 시즌 5에서는 멕시코를 배경으로 한 오픈 월드 어드벤처로 돌아온다. 'E3'가 올해의 가장 기대되는 게임으로 선정한 포르자 호라이즌 5는 11월 9일부터 Xbox Series X|S 및 Xbox One 콘솔, 윈도우 PC 및 스팀, 그리고 Xbox Game Pass를 통해 콘솔, PC 및 클라우드 게이밍(베타)에서 만나볼 수 있다.



■마이크로소프트 플라이트 시뮬레이터: 올해의 게임 에디션(Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition) 11월 18일(한국 시간)



Xbox Game Pass 회원을 비롯한 기존 플레이어들을 위해 5대의 새로운 항공기, 8개의 새로운 공항, 신규 디스커버리 비행 및 튜토리얼을 비롯하여 많은 요청이 있었던 DX12 지원까지 포함한 무료 업데이트가 실시된다. 세계에서 가장 빠른 모터스포츠 경기인 '리노 에어 레이스(Reno Air Race 또한 11월 18일 같은 날 공개된다.

헤일로 인피니트(Halo Infinite)

■ 헤일로 인피니트(Halo Infinite) 12월 9일(한국 시간)



헤일로 프랜차이즈의 첫 번째 게임이 출시된 후 20년 만에 역대 가장 큰 컴백을 앞둔 헤일로 인피니트는 Xbox Game Pass로 콘솔 및 PC에서 이용할 수 있다. Xbox Game Pass 얼티밋 회원에게는 퍽스(Perks) 프로그램의 일환으로 월별 멀티플레이어 보너스가 지급될 예정이다.



마이크로소프트는 이러한 대작 게임 출시를 준비함과 동시에 지난 몇 개월간 '마인크래프트 동굴과 절벽 1차(Minecraft: Caves & Cliffs Part 1)' 업데이트, '씨 오브 시브즈: 해적의 삶(Sea of Thieves: A Pirate's Life)', '스테이트 오브 디케이 2: 홈커밍(State of Decay 2: Homecoming)', '그라운디드: 핫 앤 헤이지(Grounded: Hot and Hazy)', '헤일로: 마스터치프 컬렉션 시즌 8(Halo: The Master Chief Collection Season 8)' 등 기존 인기 게임의 확장 콘텐츠를 선보여 왔다.

한편, 11월 15일(현지 시간) Xbox의 지난 20년간의 활동을 돌아보는 20주년 기념 온라인 행사가 열린다. 보다 자세한 내용은 추후 공개될 예정이다.

