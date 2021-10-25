'배틀그라운드 모바일'에 '핑크퐁 아기상어' 아이템 등장

크래프톤(대표김창한)의배틀그라운드모바일이글로벌콘텐츠기업스마트스터디의'핑크퐁아기상어'와콜라보레이션아이템및이벤트를공개한다고25일밝혔다.
이용자는10월24일부터11월20일까지핑크퐁아기상어의콜라보레이션아이템으로'Baby Shark프라이팬'과'Baby Shark낙하산'을만나볼수있다.또,배틀그라운드모바일의마이룸인기도점수를획득할수있는'Baby Shark공간선물'을구매할수있다.
콜라보레이션을기념해다양한이벤트도마련됐다. 10월24일부터11월6일까지, 7일이상출석하는이용자에게▲ Baby Shark페인트, ▲ Baby Shark앨범(기간제), ▲ Baby Shark낙하산(기간제), ▲ Baby Shark공간선물, ▲ Baby Shark이모트등을지급하는'뚜루루뚜루~ Baby Shark로그인이벤트'가진행된다.
또같은기간동안친구와함께스쿼드로클래식모드를일정횟수플레이할경우, ▲ Baby Shark세트(영구제), ▲Baby Shark프라이팬(기간제), ▲ Baby Shark페인트, ▲ Baby Shark공간선물을획득할수있는'뚜루루뚜루~상어가족SQUAD이벤트'도만나볼수있다.
10월26일부터11월2일까지커뮤니티에서도추첨을통해프라이팬쿠션등현물상품을지급하는'나는한마리의아기상어이벤트'를진행한다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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