'GTA 트릴로지', 11월 11일 출시…가격 6만4800원

락스타게임즈의 'GTA' 3부작을 리마스터한 'GTA 트릴로지 데피니티브 에디션(Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition, 이하 GTA 트릴로지)'의 출시일과 가격이 공개됐다.



'GTA 트릴로지'는 'GTA3', 'GTA: 바이스 시티(GTA: Vice City)', 'GTA: 산 안드레아스(GTA: San Andreas)' 등 3개의 타이틀에 그래픽 개선 및 현대적인 게임 플레이 향상을 포함한 전면적인 업그레이드를 적용한 버전이다.



락스타게임즈는 22일 'GTA 트릴로지'를 11월 11일(북미시각) 플레이스테이션 스토어, 마이크로소프트 스토어, 닌텐도 e숍, 락스타 게임즈 런처를 통해 디지털 방식으로 출시한다고 밝혔다. 또한 12월 7일에는 Xbox Series X/S 및 Xbox One, 닌텐도 스위치, 플레이스테이션4에 대응하는 실물 패키지도 출시할 예정이다. 가격은 북미 기준 60달러이며, 한화로는 6만4800원이다.



이와 함께 기존 'GTA'와 'GTA 트릴로지'의 그래픽 비교 영상을 공개했다. 락스타게임즈는 "GTA 트릴로지는 새로운 최신 콘트롤, 해상도 업그레이드, 향상된 시각적 기능, 오리지널 감성을 유지하면서 개선된 튜닝 기능을 제공한다"며 "언리얼엔진을 사용해 현대 플랫폼에 맞게 생생하고 몰입감 있게 수정했다"고 밝혔다.



이 외에도 조작감 개선, 무기 및 미니맵 업데이트, 업적 및 트로피 추가, 조명 시스템 추가, 날씨 및 반사 추가 등이 적용됐다.

일각에서는 영상에서 공개된 'GTA 트릴로지'의 그래픽이 기대에 못미친다며 가격을 더 내려야한다는 의견도 나온다. 그러나 세가지 상징적인 게임을 플레이하기에 충분히 좋은 가격이라는 반론도 있다. 북미웹진 코타쿠는 "사물이 훨씬 멋지게 보이고 훨씬 만화 같은 분위기"라면서도 "진정한 리마스터링보다 텍스처 업그레이드에 가깝다"고 전했다.



한편 'GTA 트릴로지'의 권장사양은 ▲인텔 core i7-2700K/AMD 라이젠 5 2600 ▲엔비디아 지포스 GTX 970 4GB/AMD 라데온 RX 570 4GB로, 이들 대부분은 출시된지 5년이 훌쩍 넘은 하드웨어다. 반면 저장공간은 45GB를 요구한다. 2004년 출시된 'GTA 산 안드레아스'의 경우 저장공간이 4.6GB에 불과했다.

