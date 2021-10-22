'배틀그라운드: 뉴 스테이트' 11월 11일 출시 "세계적 경쟁력 자신"

크래프톤(대표이사김창한)은펍지스튜디오의'배틀그라운드: 뉴 스테이트(NEW STATE)'온라인쇼케이스를개최하고,11월11일글로벌정식출시한다는계획을발표했다.
'배틀그라운드: 뉴 스테이트'는펍지스튜디오가'펍지'IP를기반으로직접개발한모바일게임이다. 'PUBG:배틀그라운드'의게임성을계승하고독자적인콘텐츠및기술력으로차세대모바일배틀로얄게임을선보이겠다는목표로제작했다.지난2월25일,안드로이드사전예약을시작으로, 8월iOS사전예약까지개시해현재까지5,000만명이상을달성하며한국게임역사상최다사전예약기록을세웠다.전세계200여개국을대상으로17개언어로출시된다.
크래프톤김창한대표의인사말로시작된온라인쇼케이스에는펍지스튜디오박민규총괄PD와김대훈크리에이티브디렉터(CD),정현기사업총괄,그리고김상완안티치트총괄이참석했다.
김창한대표는"배틀그라운드: NEW STATE는PUBG IP의주맥을잇는것은물론,그자체만으로도세계적인경쟁력을펼칠수있는게임"이라며, "크래프톤은게임이가장강력한미디어가될것을믿고있으며,앞장서서전세계모든플레이어가즐길수있는게임을계속해서제작하여게임을중심으로더확장된경험을선사할것"이라고전했다.
이어서박민규총괄PD가게임의경쟁력과차별점을소개했다.박 총괄PD에 따르면 '배틀그라운드: 뉴 스테이트'의 강점은▲모바일 한계를 뛰어 넘은 차세대 실사 그래픽 구현▲'PUBG:배틀그라운드'의 액션 앤 건 플레이(action and gun play) 재현▲'PUBG:배틀그라운드' 배틀로얄 룰을 계승하면서도 깊이를 더한 오리지널 피처 추가▲'PUBG:배틀그라운드'의 세계관 계승 등이다.
김대훈 CD는"총기커스터마이징,드론스토어,리쿠르트시스템등배틀그라운드: N뉴 스테이트만의오리지널피처들로배틀로얄의새로운양상을열었을뿐만아니라,트로이,에란겔을포함해총4개의맵을선보여재미의다양성도확장할것"이라며, "출시후정기적인업데이트를통해게임플레이개선과콘텐츠추가,시즌운영을통해게임밸런스와재미를동시에만족시키겠다"고 발표했다.
안전하고공정한게임플레이환경조성을위한부정행위대응방안도발표했다.김상완펍지스튜디오안티치트총괄은"치트방지및게임코드보호를위해기술적으로는비인가프로그램이나에뮬레이터,키보드와마우스사용금지조치등을적용하고핵사용감지및제재에도적극나설예정이다.기술적인대응외에도플레이어의반응과동향,커뮤니티를통해제시되는의견을면밀히검토하고분석하는등긴밀한소통으로유저의견이게임에잘반영될수있도록운영할계획"이라며, "플레이어의계정보안역시신중하게접근할것"이라고강조했다.
'배틀그라운드: 뉴 스테이트'는출시에앞서,오는10월29일부터이틀간,전세계28개국을대상으로테크니컬테스트를진행한다.본테스트를통해게임플레이환경및안정성을최종적으로점검할예정이다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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