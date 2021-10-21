'갓오브워', 2022년 1월 PC로 출시된다

소니인터랙티브엔터테인먼트코리아(SIEK)는 '갓오브워(God of War)'의PC버전이2022년1월15일발매된다고 밝혔다. 2018년4월20일에발매된PlayStation 4용'갓오브워'는2021년8월기준으로약1,950만장이판매되었다. '갓오브워' PC버전의예약주문은 스팀(Steam)과 에픽게임즈 스토어(Epic Game Store)에서가능하다.
'갓오브워' PC버전은진정한4k해상도(4K TV혹은4K디스플레이필요),제한없는프레임레이트옵션을지원한다.플레이어는다양한영역을탐험하는크레토스와아트레우스의여정을부드럽게이어지는카메라시점으로즐길수있다.
PC버전은다양한그래픽프리셋과설정기능이포함되어있어기기환경에따라시각적경험을세밀하게조정할수있다.향상된그림자해상도와화면공간반사부터GTAO및SSDO를활용한앰비언트오클루젼파이프라인까지, PC버전의'갓오브워'는플랫폼에어울리는인상적인비주얼퀄리티를선보인다.
RTX에서지원하는NVIDIA의딥러닝슈퍼샘플링(DLSS)이완벽히연동되었으며, NVIDIA Reflex의저지연기술도활용되었다. Reflex는반응성높은경험을선사하여더욱빠르게반응하고강력한콤보를구사할수있다. 또한 21:9 울트라 와이드스크린 및다양한 콘솔 콘트롤러를 지원한다.
God of War PC버전은높은수준의컨트롤러지원과키보드매핑커스터마이즈를포함한다. DualShock 4무선컨트롤러및DualSense무선컨트롤러를포함하여다양한게임패드를지원할예정이며,키보드와마우스사용자를위한커스터마이즈기능을통해최적의컨트롤러셋업제작을지원한다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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