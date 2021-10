컴투스, 모바일 농구게임 'NBA NOW 22' 글로벌 서비스 시작

컴투스(대표 송재준, 이주환)는 리얼 농구 모바일 게임 'NBA NOW 22'의 글로벌 서비스를 시작했다고 20일 밝혔다.



'NBA NOW 22'는 NBA 공식 라이선스 기반의 농구 게임으로, 스포츠게임 분야의 강자 컴투스가 우수한 개발력 및 글로벌 서비스 노하우를 바탕으로 새롭게 선보이는 스포츠 게임이다.



현역 및 은퇴 선수를 포함해 약 6,000여 명 이상의 NBA 선수를 만나볼 수 있으며, 실제 NBA 경기의 실시간 데이터를 기반으로 동·서부 총 30개 팀의 로고 및 스폰서와 각 선수들의 역동적인 동작 등 리얼리티에 기반한 디테일을 완벽히 구현해냈다.



특히 승부 예측 시스템은 실제 NBA 시즌 결과가 실시간으로 반영되며, 경기의 승패와 개별 선수의 기록, 순위 등을 예측해 맞힐 경우 보상이 지급된다.



컴투스는 전 세계 유저를 대상으로 영어, 독일어, 프랑스어 등 총 8개의 언어를 지원하며, NBA 주요 인기 국가를 중심으로 글로벌 시장을 공략해 나간다는 계획이다.



한편, 'NBA NOW 22'의 글로벌 출시를 기념하는 이벤트도 진행된다. 모든 유저들은 게임 최초 접속 시, 메인 모델 선수 '조엘 엠비드 골드 카드'를 선물로 받아볼 수 있으며, 그 밖에도 출석 이벤트, 웹이벤트 등 미션 수행을 통해 다양한 보상을 획득할 수 있다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자