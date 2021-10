지스타 2021 부스 1천221개…코로나 여파 참가사 '반토막'

카카오게임즈 메인스폰서…크래프톤도 100개 대형부스 운영지스타조직위원회는 다음 달 17일 부산 벡스코에서 개막하는 국제게임전시회 '지스타 2021' 참가신청 접수를 마감하고 총 1천221부스를 운영키로 했다고 12일 밝혔다.조직위는 2년 만에 오프라인 전시를 재개하기로 했지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산의 영향으로 부스와 참가사 수가 예년보다 약 50% 감소했다고 설명했다.메인 스폰서로는 카카오게임즈가 선정됐다.카카오게임즈와 크래프톤이 100개 대형부스를 운영하며 인벤 등이 40개 이상 대형 부스를 운영한다.이른바 '3N'(넥슨·엔씨소프트·넷마블)은 불참한다.공식 슬로건은 코로나19로 중단됐던 오프라인 전시를 재개하고 팬들과 호흡한다는 의미를 담아 'Here comes the game again, 다시 만나 반갑습니다'로 확정됐다.새로운 환경 속에서 다시 시작한다는 뜻을 담아 아이덴티티 리뉴얼도 진행했다.업체 간 행사인 BTB는 다음 달 17일부터 사흘간, 일반 관객이 참가하는 BTC 행사는 같은 달 21일까지 닷새간 열린다.부대행사인 지스타 콘퍼런스는 내달 18일부터 이틀간 벡스코 컨벤션홀에서 오프라인으로 개최된다./연합뉴스