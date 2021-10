'지스타 2021', 카카오게임즈 메인스폰서 참가…3N 불참

지스타조직위원회(위원장 강신철)는 국제게임쇼 '지스타 2021'의 참가 접수 결과와 함께 메인스폰서, 확정된 주요 프로그램을 12일 공개했다.



'지스타 2021' 참가신청 결과는 총 1221부스(BTC관 908부스, BTB관 313부스)로, BTC관에 카카오게임즈, 크래프톤, 그라비티, 시프트업, 엔젤게임즈, 인벤, 프록시마 베타가 대형 부스(40부스 이상)로 참가했다. 넥슨, 엔씨소프트, 넷마블 등 '3N'으로 불리는 대형 게임사들은 올해 참가하지 않는다.



부스 및 참가사의 수는 예년 대비 50% 가량 감소했다. 이는 참가신청 기간에 재확산된 코로나 19의 영향으로 보인다. 조직위는 코로나19 대응을 위한 강화된 방역 수칙 반영을 위하여 당초 예년 대비 최대 60% 수준까지만 접수 받고자 했으며, 추가적으로 발생한 전시장 내부 여유 공간 역시 방역을 위한 공간으로 최대한 활용한다는 계획이다.



강신철 조직위원장은 "먼저 코로나19로 인한 어려움과 불확실성 속에서도 참가를 결정해주신 기업과 마지막까지 참가를 검토해주신 많은 기업 모두에게 감사의 말씀을 드린다"며 "이번 '지스타 2021'은 방역과 안전을 최우선하고 있는 만큼 물샐 틈 없는 방비와 방역 활동을 통해 참가사와 참관객 모두 안전하게 즐길 수 있는 종합 게임 문화축제가 될 수 있도록 노력 하겠다"고 말했다.



'지스타 2021'의 공식 슬로건은 코로나19로 중단되었던 오프라인 전시를 재개하고 팬들과 호흡한다는 의미를 담아 'Here comes the game again, 다시 만나 반갑습니다'로 확정됐다. 더불어 2021년 새로운 환경 속에서 다시 시작한다는 뜻을 담아 아이덴티티 리뉴얼을 진행했다.



'지스타 2021'의 메인 스폰서로 카카오게임즈가 선정됐다. 강신철 조직위원장은 "다시금 시작되는 오프라인 전시에 카카오게임즈와 같이 게임산업을 대표하는 기업이 메인 스폰서로 참여하게 되어 기쁘다"며 "사전 준비부터 양측이 적극 협력하여 '지스타 2021'을 성공적으로 개최할 수 있도록 하겠다"고 강조했다.



'지스타'의 주요 부대행사인 지스타 컨퍼런스는 2021년 11월 18일(목)부터 19일(금)까지 2일간 부산 벡스코 컨벤션홀에서 오프라인으로 개최된다. 총 3개의 트랙, 38개 세션으로 구성되는 이번 오프라인 컨퍼런스는 국내외 주요 게임 컨퍼런스가 온라인으로 대체 및 취소 된 상황에서 양질의 강연을 기다려온 이들에게 가뭄의 단비가 될 것으로 예상된다.



1일차 키노트 연설에는 프로젝트 '이브' 및 '니케'를 개발하고 있는 시프트업의 김형태 대표가, 2일차 키노트 연설에는 SKT MNO사업부에서 메타버스를 총괄하고 있는 전진수 CO장의 강연이 진행된다.



올해 컨퍼런스는 현재 게임 산업 내 큰 영향력을 미치고 있는 메타버스 관련 주제 외, 독창적이고 창의적인 아이디어를 엿볼 수 있는 다양한 인디게임 개발사의 강연도 진행 될 예정이다.



BTC관 참가사인 그라비티는 지스타 기간 부산시립미술관에서 특별 전시회를 진행한다. 당초 조직위에서 계획한 부산 전역을 활용한 이벤트 진행은 코로나19의 확산 상황과 방역 지침에 따라 취소를 결정하였지만, 방역 지침을 준수하여 안전한 운영이 가능하다고 판단된 부산시립미술관 활용을 결정했다.



현재 조직위는 그라비티와 함께 지스타 기간을 포함하여 세부 전시 기간 및 주제를 선정하고 있으며, 구체적인 아트 전시 계획은 추후 발표될 예정이다.



'지스타 2021'에서도 인디 개발자들을 위한 지원 프로그램이 지속된다. 참가비는 무료이며, 최종 선정 절차를 통과한 인디개발자에게는 게임 시연을 위한 전시 공간과 기본 설비가 지원된다.



인디전시는 BTC에 참가하는 'BIC Showcase 2021' 부스 내에서 운영되며, 인디 개발자들이라면 누가나 신청할 수 있다. 참가 접수는 2021년 10월 7일(목)부터 18일(월)까지 진행되며, 심사를 통해 최대 30작품 내외가 선정될 예정이다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자