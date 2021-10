"해왕성 너머 어둠 속에 지구나 화성급 행성 숨어있을 수도"

행성 구조 상 태양계 행성 초기 가스행성 사이 존재…가설 증명은 첨단 망원경 몫행성 지위를 박탈 당한 명왕성을 제외하더라도 태양계는 원래 9개 행성으로 출발했으며, 해왕성 너머 어둠 속에 지구나 화성 크기의 행성이 존재할 수 있다는 새로운 주장이 제기됐다.이 가상 행성은 태양계 형성 초기에 바깥쪽에 있는 다른 거대 가스 행성 사이에 있다가 중력 작용으로 더 바깥으로 밀려난 것으로 분석됐다.과학 전문 매체 'phys.org' 등에 따르면 캐나다 브리티시 컬럼비아 대학교 물리·천문학과의 브레트 글래드먼 교수가 이끄는 연구팀은 태양계 형성 컴퓨터 시뮬레이션 결과를 분석한 리뷰논문을 학술지 '천문학 및 천체물리학 애뉴얼 리뷰'(Annual Review of Astronomy and Astrophysics)에 발표했다.연구팀은 태양계 형성 및 진화 모델은 현재의 행성 배열을 제대로 설명하지 못하고 있으며, 이는 가스 행성이 있는 태양계 외곽에서 태양을 돌다가 현재는 태양계 끝자락 너머나 더 깊은 우주로 사라진 행성과 관련돼 있는 것으로 추정했다.연구팀은 소행성대를 사이에 두고 수성과 금성, 지구, 화성 등 네 개의 안쪽 암석형 행성과 목성과 토성, 천왕성, 해왕성 등 바깥쪽 거대 가스형 행성이 존재하고, 그 너머로 명왕성과 에리스, 세드나 등의 왜행성과 혜성과 같은 작은 천체만 있는 구조는 무언가 빠져있는 이상한 것이라고 지적했다.자연스러운 행성계 진화 과정에서는 네 개의 거대 가스 행성 너머로 왜행성만 존재할 가능성은 희박하다는 것이다.논리상 다른 크기의 행성이 존재하는 것이 옳은데, 컴퓨터 시뮬레이션 결과들도 이를 뒷받침하고 있다고 연구팀은 밝혔다.태양계 형성과 진화 과정을 파악하기 위해 현재와 같은 행성 구조를 산출할 수 있는 최적의 조건을 시뮬레이션을 통해 얻는데, 적어도 태양계 형성 초기에 외곽의 거대 가스 행성 사이에 지구나 지구의 절반 크기인 화성과 비슷한 크기의 행성을 넣을 때 현재의 행성 구조와 가장 유사한 결과로 이어졌다고 한다.이 행성은 궁극에는 가스 행성의 중력 작용으로 더 바깥쪽으로 밀려나 왜행성 무리에 합류하거나 성간 우주까지 쫓겨나 독자적으로 움직이게 되는 것으로 분석됐다.연구팀은 이 행성이 태양계 끝에 존재한다면 오는 2023년 말부터 가동되는 베라 C. 루빈 천문대를 비롯한 첨단 망원경이 이를 발견해 가설을 입증하게 될 것으로 전망했다./연합뉴스