크래프톤 '배틀그라운드: 뉴 스테이트', 사전예약 4000만 돌파!!

"배틀그라운드: NEW STATE, 예감이 좋다."



크래프톤(대표이사김창한)이펍지스튜디오의출시예정작'배틀그라운드: NEW STATE'가사전예약자수4000만을돌파했다고발표했다.



지난8월31일3200만명의사전예약자를유치한데이어, 2차알파테스트의성공적인진행과9월1일부터실시한인도사전예약으로이룬성과다.



2차알파테스트는8월27일부터사흘간아시아,중동,터키,이집트등28개국에서열렸다.테스트에참여한팬들의반응은매우긍정적이었다.



PUBG:배틀그라운드의오리지널배틀로얄게임성을계승하고심화한플레이콘텐츠와펍지스튜디오가구현한차별화된기술력에대한호평이주를이루며출시전부터게임의세계적흥행을예고했다.



펍지스튜디오의박민규총괄PD는"이성과는배틀그라운드: NEW STATE에대한전세계팬들의기대와펍지스튜디오에대한여러분의신뢰로이루어진것"이라고 말했다.



이어 "출시를앞두고2차알파테스트의유저의견을반영하는최종보완작업에전력을다해배틀그라운드: NEW STATE만의진일보한재미와안정적인서비스를제공할수있도록최선의노력을다하겠다"고밝혔다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자