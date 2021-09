'BIC 페스티벌 2021', 오프라인 전시 폐막…조회수 역대 최고

부산시(시장 박형준)와 부산인디커넥트페스티벌조직위원회(조직위원장 서태건)는 지난 11일 '부산인디커넥트페스티벌 2021(BIC 페스티벌 2021)' 오프라인 전시가 전 세계 수많은 참관객들이 온라인으로 지켜보는 가운데 막을 내렸다고 밝혔다.



올해로 7회를 맞이한 BIC 페스티벌은 인디게임 전시체험을 비롯한 ▲개·폐막식 ▲BIC 컨퍼런스 ▲BIC어워드 ▲BICPlayG 등으로 구성됐으며 온·오프라인을 병행해 진행됐다. 사전체험을 포함한 행사 기간 동안 전 세계 42개국에서 누적 1,319,687회의 조회수를 기록, 매년 역대 최고 성과를 경신한 BIC 페스티벌이 또 한 번 최고치를 달성했다.



폐막식에서는 이번 BIC어워드 수상작들이 발표됐다. 일반부문 '그랑프리'의 영예는 크로아티아 'Somnium Games'의 'Inked'가 차지했으며, 루키부문의 라이징스타는 한국 '당신의 안녕을 위하여'의 '당신의 안녕을 위하여'가 수상했다.



이 외, 일반부문 ▲심사위원상아트상-프랑스 Darjeeling의 'Labyrinth City' ▲게임디자인상-프랑스 단색화의 '탠덤 : 그림자 이야기' ▲실험성상오디오상-페루 Hermanos Magia / Leap Games Studios의 'Arrog' ▲서사상-에스토니아 Obscure Tales의 'Lamentum' ▲캐쥬얼상-한국, 싱가포르 팀테이프의 'Box It Up! Inc.' ▲소셜임팩트상-중국 Aluba Studio의 'Cyber Manhunt' 등이 수상했다.



루키부문에서는 ▲아트상-프랑스 Nine Zebras의 'ROLL' ▲게임디자인상-한국 당신의 안녕을 위하여의 '당신의 안녕을 위하여' ▲실험성상-한국 꾸덕의 'Ready Action' ▲서사상오디오상-한국 블랜비의 '가짜하트 : 이상한 앨리스와 나라' ▲캐주얼상-프랑스 Nine Zebras의 'ROLL' 등이 수상의 영예를 안았다.



'BIC 페스티벌 2021'의 온라인 전시는 오는 9월 30일까지 진행된다. 온라인 티켓 구매를 통해 어디서든 게임을 내려 받아 즐길 수 있다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자