'마블 퓨처파이트', '샹치와 텐 링즈의 전설' 테마 추가

넷마블(대표 권영식, 이승원)은 모바일 액션 RPG '마블 퓨처파이트'에 마블 오리지널 테마 '샹치와 텐 링즈의 전설(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)' 업데이트를 실시했다고 9일 밝혔다.



넷마블은 이번 업데이트를 통해 신규 영웅 '웬우'와 '케이티'를 추가하고, '샹치'가 착용 가능한 '샹치와 텐 링즈의 전설', '에어로', '웨이브', '소드 마스터' 등이 착용할 수 있는 '클래식' 등 신규 유니폼을 선보였다.



이와 함께 레전더리 배틀 신규 테마 '샹치와 텐 링즈의 전설'을 오픈했다. 이 테마에서는 '샹치와 텐 링즈의 전설' 영화에 등장하는 영웅 및 배경으로 구성된 스테이지를 플레이할 수 있다.



또 무작위로 생성되는 맵에서 다양한 영웅을 활용해 전략적인 전투를 치르는 신규 콘텐츠 '타임라인 서바이벌'을 업데이트했다.



이외에도 '샹치'의 티어-3 승급 기능과 신규 얼티밋 스킬을 비롯해 '웬우', '케이티'의 잠재력 개방 기능, '에어로', '웨이브', '소드 마스터'의 잠재력 각성 및 초월 기능을 추가했다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자