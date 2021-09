LG CNS, 마이데이터 사업자 본허가…"데이터 관리 차별화"

개인 고객 중심의 '마이데이터 개방형 플랫폼' 구축LG CNS는 8일 금융위원회로부터 마이데이터(본인신용정보관리업) 사업자 본허가를 획득했다고 9일 밝혔다.마이데이터는 금융사 등 곳곳에 흩어진 고객 데이터를 한데 모아 한눈에 파악하고 관리하며, 데이터 기반의 맞춤형 서비스를 제공하는 사업이다.마이데이터 사업자 본허가를 획득한 45개 기업 중 IT 분야는 LG CNS가 유일하다.LG CNS는 올해 초 '마이데이터 사업추진단'을 신설한 뒤, 플랫폼과 서비스를 개발하고 기업 간 제휴를 해왔다.LG CNS는 기존 마이데이터 사업자들의 금융 데이터 기반 '개인 자산관리 서비스'에서 한 단계 더 나아가 '데이터 관리업', '데이터 중개업' 형태로 마이데이터를 차별화한다는 전략이다.예를 들어 고객의 본인 데이터 수집·제공 동의 하에, 병원 내원 이력, 온라인 식료품 구매 이력, 스마트워치 건강 기록 등의 금융·비금융 데이터를 결합하고, 마이데이터를 생성한다.고객은 AI 분석을 통해, 현재 건강 상태를 고려한 상품 추천, 피해야 하는 음식 가이드, 맞춤형 식품·영양제 추천 등의 마이데이터 서비스를 받아보게 된다.LG CNS는 '마이데이터 개방형 플랫폼' 서비스에도 나선다.고객은 LG CNS 마이데이터 플랫폼에 가입하면, LG CNS와 제휴하고 있는 금융·제조·통신·헬스케어 등 다양한 분야의 기업으로부터 마이데이터 서비스를 받게 된다.LG CNS는 데이터를 정제 및 분석하고, 플랫폼에 참여한 기업에 제공한다.회사 측은 "데이터 관리와 제공 등 모든 과정에는 블록체인 기술을 적용해, 고객 정보를 안전하게 관리한다"며 "마이데이터 시장 초창기에 고객 데이터 수집과 활용에 있어 투명성과 안정성을 신뢰받을 수 있는 표준 서비스를 만들어내는 것이 IT 전문 기업으로서 기여할 중요한 역할"이라고 설명했다.LG CNS D&A사업부 김은생 부사장은 "AI, 빅데이터, 블록체인, 보안 등의 IT 전문성을 적극적으로 활용해 고객 개인 주도로 정보를 안전하게 활용할 수 있도록 지원할 것"이라며 "제휴 기업들과의 협업으로 마이데이터 기반 디지털전환(DX)을 선도해 나가겠다"고 밝혔다./연합뉴스