'2021 인디크래프트', 1차 우수 전시참여개발사 4곳 선정

인디크래프트 운영사무국은 지난 5월 26일부터 30일까지 진행된 국내 최초 메타버스를 활용한 '2021 인디크래프트 온라인 가상게임쇼'의 1차 '우수 전시참여개발사'를 선정했다고 6일 밝혔다.



우수 전시참여개발사로 선정된 기업은 인디카바 인터랙티브(대표 이웅희), team TAPE(공동대표 이상현, 이은일), 제정신스튜디오(대표 정재현), 루틀리스 스튜디오(대표 박현재)등 총 4개사다. 인디크래프트는 '우수 전시참여개발사'로 선정된 4개의 개발사에게 바우처권과 멘토링 등을 지원하여 글로벌에서도 통할 수 있는 국내 우수 인디게임으로 육성해 나갈 계획이다.

인디카바 인터랙티브는 2021년 7월, 모바일게임 '모태솔로'를 정식 출시했다. '모태솔로'는 모태솔로인 남자 주인공이 연애하기 위해 소개팅 자리에 갔다가 생기는 에피소드와 사건을 그린 게임으로, FMV(Full Motion Video) 장르로 개발되어 실제 배우들과 영화 같은 영상을 보며 게임을 진행한다는 점이 특징이다.

team TAPE는 2017년 'Tape it Up'을 개발했던 멤버 중 2명이 뭉친 인디 스튜디오로, 서울과 싱가포르에서 협업하는 100% 원격 스튜디오다. 'Tape it Up'의 후속작 'Box It Up! Inc.'는 움직이는 벨트 위에서 상자를 알맞은 방향으로 보내는 신개념 정리 액션 퍼즐 게임으로, 여러 종류의 상자와 점점 빨라지는 벨트 속도가 맞물려 다채로운 플레이를 할 수 있다.

제정신스튜디오는 6인으로 이뤄진 인디 개발팀으로, 독특한 콘셉트와 세계관을 바탕으로 몰입감 있는 스토리텔링 게임을 만들기 위해 노력하고 있다. 제정신스튜디오에서 서비스하고 있는 '메트로 블로썸'은 서울 배경의 좀비 아포칼립스 세계관을 텍스트 로그라이트 PRG 장르로 풀어냈다.

루틀리스 스튜디오는 정해진 틀, 트렌드 등에 구애받지 않고 '자유롭고 우리가 원하는 게임을 만들자'라는 생각으로 설립된 인디게임 개발사다. 2021 인디크래프트에서 전시된 '사망여각'은 동양의 저승 세계관을 바탕으로 한 메트로베니아 장르의 게임으로, 사후 세계와 관련된 이야기 소재를 조사하다가 한국 설화 바리데기 공주를 발견, 매력적인 이야기 진행을 게임으로 옮기고자 모티브로 제작되었다.

