'구글플레이 인디 게임 페스티벌 ', 결승전 2910명 지켜봤다

구글이 '구글플레이 인디 게임 페스티벌2021' 결승전을4일 개최하고 창의적인 아이디어와 혁신성,기술력 및 게임성을 인정 받은Top 3개발사와 '인기게임상' 수상 개발사를 발표했다.



올해로6회를 맞는 구글플레이 인디 게임 페스티벌2021의Top 3개발사에는 ▲고양이와스프(HIDEA)▲The Way Home(CONCODE)▲퇴근길랠리 :기록경쟁전(소은 게임)이 선정됐다. (가나다순,괄호 안은 개발사명)지난8월 한 달간 게임 유저가 직접 투표해 선정한 인기게임상은동물인형샵(Funnyeve)에게로 돌아갔다.



구글플레이 인디 게임 페스티벌2021결승전은 역대 최초로 메타버스 플랫폼 상에서 진행되었다.오전10시에 공개된 '인디 게임 페스티벌 어드벤처'메타버스 공간에 접속한 모든 유저와 개발자는 개인 아바타를 설정하고 각 개발사의 부스에 방문해 게임을 즐기고 소감을 공유했다.또한 텔레포트 기능을 활용해 한국과 일본을 넘나들며 각 나라에서 동시에 진행된 인디 게임 페스티벌을 경험했다.



인디 게임 페스티벌 어드벤처에서 오후2시 막을 연 결승전에서는 사전 심사를 통해 선정된Top 10개발사가 직접 게임을 소개하고 유저 및 전문가 심사위원단과 실시간으로 질의응답 시간을 가졌다.유저들도 '로컬 채팅'기능을 통해 각 게임의 프레젠테이션 및 질의응답에 대한 소감을 실시간으로 공유했다.결승전은 최대 동접자2910명을 기록하며 성황리에 마무리됐다.



구글은 지난8월18일 유저 심사위원단과 구글플레이 및 업계 전문가로 구성된 심사위원단 투표를 바탕으로Top 10개발사를 발표했다. Top 10개발사로는Top 3개발사를 포함해 ▲고양이와스프 (Cat's & Soup)(HIDEA)▲다이캐스트:혼돈의법칙(BSS COMPANY)▲도토리카(반지하게임즈)▲메트로블로썸:텍스트 RPG(제정신 스튜디오)▲엔젤사가:로그라이크액션 RPG(Alchemist Games Inc.)▲조별과제시뮬레이터!(Studio806)▲퇴근길랠리 :기록경쟁전(소은 게임)▲프론티어오브포춘(Dotomchi Games Inc.)▲Box It Up! Inc.(team TAPE)▲The Way Home(CONCODE)이 선정됐다(가나다순,괄호 안은 개발사명).

Top 10개발사는Top 20개발사 혜택인 ▲대한민국 구글 플레이스토어 '플레이 인디(Play Indie)' 코너 및 '인디 게임 페스티벌Top 20특집' 내 피처드 게시 ▲다수 온라인 채널의 디스플레이 배너 프로모션▲인디 게임 액셀러레이터 프로그램 특별 참가 혜택(심사 통해2개 개발사 선발)▲업계 전문가의 발표 트레이닝에 추가로 ▲대한민국 구글 플레이스토어 '인디 게임 페스티벌Top 10특집' 내 피처드 소개 ▲플레이 인디 코너 내 개별 인터뷰 게시 ▲구글 전문가의 그룹 컨설팅 ▲유니티(Unity)프로젝트 컨설팅 제공 등의 혜택을 받는다.



민경환 구글 한국 안드로이드 앱·게임 비즈니스 개발 총괄은 "구글플레이 인디 게임 페스티벌2021은 개발자와 게이머가 새로운 메타버스 플랫폼에서 함께 즐기고 소통했다는 점에서 여느 때보다 더욱 특별한 페스티벌이었다"며,"구글플레이는 우리나라에 건강하고 자생력 있는 모바일 생태계가 자리잡고 중소 게임 개발자가 전 세계 무대에서 성공을 거둘 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 말했다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자