'배틀그라운드'에 신규 탈것으로 현대차 '포터' 등장

크래프톤(대표김창한)의펍지스튜디오가'PUBG:배틀그라운드(이하배틀그라운드)' 13.2업데이트로색다른재미를더한다.
먼저,태이고맵에다양한신규피쳐가추가된다.신규탈것으로현대자동차의대표상용트럭'포터'의1세대모델이등장한다.이로써태이고에서국내최초콘셉트카'포니쿠페'에이어, 1980-90년대한국모습을더욱상징적으로보여주게된다.
포터는1977년처음출시돼탄탄한기본기와내구성으로상용트럭의지평을열었다는평가를받는차량이다.당시3인승으로출시됐으나,이번에태이고에등장하는포터는최대4인까지탑승가능하도록설계됐다.또한,어떠한험로도쉽게주행가능해8x8km사이즈대형맵에서전략적플레이를가능케할것으로예상된다.뿐만아니라,포터에는아이템을싣고이동할수있는'트렁크시스템'도적용된다.배틀그라운드에처음으로선보인이시스템은포터에만지원되며,무기,헬멧등인벤토리에넣을수있는모든아이템을적재할수있다.단,차량폭파시적재함내아이템이모두소멸된다.
뿐만아니라,태이고에블루존(자기장)을5초간생성되게하는새로운형태의투척무기'블루존수류탄'이추가되고,첫번째블루존의지속시간이감소된다.또한,복귀전진행시간에대한유저들의피드백을반영해,블루존이더많이줄어들고복귀전전체진행시간이단축되도록조정했다.이외태이고에서도다양한날씨를만나볼수있게업데이트했다.
'배틀그라운드'모든맵에새로운무기'P90'이등장한다. P90은보급상자에스폰되는기관단총(SMG)으로,레이저,소음기등각종부착물이장착된상태로탄약250발과함께스폰된다. 5.7mm고출력탄약을최대50발보유가능하며,근거리와중거리전투를빠르게전환할수있는이중광학기능을지원한다.
크래프톤은'배틀그라운드'유저들이배틀로얄경쟁에서잠시벗어나,가볍게'배틀그라운드'를플레이할수있는'캐쥬얼모드'를선보인다.최대하루3회매치까지혼자또는파티를이뤄플레이할수있다.
한편,오는8일라이브서버에서13.2업데이트이후부터11월3일오전11시까지'배틀그라운드'를더욱풍성하게즐길수있는'서바이버패스:광란의밤(CRAZY NIGHT)'이출시된다.이번업데이트부터서바이버패스운영기간이6주에서8주로연장,유저들은보다풍성한혜택과재미를즐길수있게됐다.이번서바이버패스에는밀수품쿠폰,네임플레이트,스프레이등이보상으로준비돼있다.서바이버패스패키지는'웨폰팩'과'웨폰&레벨팩'으로출시되며, SKS스킨,레벨업권등을함께획득할수있다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지