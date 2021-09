'배틀그라운드: 뉴 스테이트', 인도 사전예약 돌입

크래프톤(대표이사김창한)은펍지스튜디오의하반기출시예정작,'배틀그라운드: NEW STATE'가1일부터인도지역에서사전예약을시작한다고발표했다.



크래프톤은'펍지(PUBG) IP'에대한인도현지팬들의열렬한관심과사랑에'배틀그라운드모바일인도'출시에이어'배틀그라운드: NEW STATE'사전예약지역확장을결정했다.



7월2일인도지역을대상으로선보인'배틀그라운드모바일인도'는출시와동시흥행몰이에성공했다.출시1주일만에누적이용자수3,400만명,일일최대이용자수1,600만명,최대동시접속자수240만명을기록한데이어,최근에는누적다운로드5,000만을넘기며인도에서의인기를입증했다.



'배틀그라운드: NEW STATE'는펍지스튜디오가PUBG:배틀그라운드의오리지널배틀로얄경험을기반으로직접개발한모바일게임이다.출시전사전예약단계부터전세계게임커뮤니티의이목을집중시키며,중국,인도,베트남지역을제외한사전예약자가3,200만명을돌파했다.인도는사전예약대상지역이아니었음에도불구하고,다양한소셜미디어채널을통해출시에대한기대감과콘텐츠에대한찬사를보내왔다.



박민규배틀그라운드: NEW STATE총괄PD는"인도에서펍지가전국민적인기를가진IP라는점을잘알고있고,배틀그라운드: NEW STATE의인도출시에대한현지유저의관심과기대가매우높은것을확인했다"며, "인도의팬분들께도펍지스튜디오만이선사가능한배틀로얄경험을제공하고,안정적인서비스를할수있도록최선을다하고있다"고전했다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자